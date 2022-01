Ryanair baut auf den Sommer

Die Branche ist unter Druck, die Kunden buchen kurzfristig. Im Sommer sollte es besser werden.

Wien. Nach wie vor hat Omikron die Flugbranche fest im Griff, die Kunden kaufen ihre Tickets noch immer sehr kurzfristig. Ryanair setzt seine ganzen Hoffnungen daher auf den Sommer, dann sollen die Ticketpreise steigen.

Finanzchef Neil Sorahan erklärte am Montag: „Viele Konkurrenten haben ihr Angebot verringert, deshalb könnte es bald Aufwärtsdruck auf die Preise geben. Sicher ist das aber noch lange nicht.“ Infolge der Booster-Impfungen in der EU und deren Erfolge, erwartet die Fluglinie, dass sich die EU-Regierungen dazu bewegen lassen, die noch bestehenden Reisebeschränkungen aufzuheben. Dann werde auch das Vertrauen der Kunden wieder hergestellt, und die wichtige Sommersaison sowie auch schon Ostern können voll ausgenutzt werden. Ryanair könne sich das leisten, da sich die Airline besser gegen die höheren Kerosinpreise abgesichert habe als andere, so Sorahan.

Im dritten Geschäftsquartal 2021 konnte Europas größte Fluggesellschaft, bemessen an der Passagierzahl, den Verlust gegenüber dem Vorjahr stark senken. Von Oktober bis Dezember belief sich der Fehlbetrag unter dem Strich auf 96 Millionen Euro nach 306 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Vor Ausbruch der Pandemie hatte Ryanair noch 88 Millionen Euro Gewinn gemacht.

Mittlerweile hätten sich die Buchungen wieder erholt, berichtet Ryanair-Chef Michael O'Leary.

Im noch bis Ende März laufenden Geschäftsjahr 2021/22 rechnet der Billigflieger weiter mit einem Nettoverlust zwischen 250 und 450 Mio. Euro. Nach neun Monaten belief sich der Fehlbetrag auf rund 143 Millionen.

Die Aussagen von Ryanair am Montag kamen am Markt weniger gut an. Die Aktie verlor zu Handelsbeginn 3,5 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten hatte der Kurs der Aktie noch um zwölf Prozent zugelegt.

Ryanair hielt auch am Ausblick von knapp 100 Millionen Passagieren im Gesamtjahr fest. Im nächsten Geschäftsjahr wollen die Iren 165 Millionen Fluggäste befördern.

Die Passagierzahlen bleiben überall ein Problem. An deutschen Flughäfen – wurde gestern bekannt – stiegen sie im Vergleich zum Jahr davor zwar um 27,3 Prozent auf 73,6 Millionen an, aber das war noch immer nur ein Drittel des Volumens im Jahr 2019. Bei Inlandsflügen ging die Passagierzahl 2021 gegenüber 2020 gar um 19,3 Prozent zurück. (APA)

