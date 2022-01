Trainings-Start-up schlüpft unter Fabasoft-Dach

Start-up. Linzer Softwarekonzern übernimmt Wiener App-Anbieter KnowledgeFox. Der Deal ist Teil der Wachstumsstrategie von Fabasoft.

Wien. Im Silicon Valley beachtete ihn zunächst kaum jemand, erinnert sich Gregor Cholewa. Der studierte Medienwissenschaftler war vor etwa zehn Jahren auf Forschungsaufenthalt in Kalifornien. Die dortige Welt der Gründer und des Risikokapitals interessierte sich allerdings mehr für Geschäftsideen als für Forschungsfragen. Cholewa gründete KnowledgeFox damals unter anderem, um wahrgenommen zu werden. Was dann auch gelang, wie er sagt.

Cholewa ist längst wieder in Österreich, sein Start-up stößt nach wie vor auf Interesse. Zum Beispiel beim Softwarekonzern Fabasoft, der Mitte Jänner beim Lern- und Trainings-App-Anbieter eingestiegen ist. Das börsenotierte Unternehmen aus Linz übernahm die Beteiligungen von nicht im Unternehmen mitarbeitenden Gesellschaftern und brachte zudem neues Kapital ein. Damit hält Fabasoft 70 Prozent an KnowledgeFox, die restlichen 30 Prozent gehören Cholewa.

Das Start-up bietet eine App für Microlearning an. Kunden sind Unternehmen. Die können die Inhalte auf der App selbst gestalten und werden dabei von KnowledgeFox unterstützt. Die App kann etwa für Einschulungen und Weiterbildungen genutzt werden. Kunden kaufen keine dauerhaften Nutzungsrechte, sondern zahlen eine monatliche Gebühr.

Software als Service

Ob Computerprogramme, Cloud-Angebote oder andere Geschäftsprozesslösungen: Der Trend geht in Richtung IT-Unternehmen als Dienstleister. Einmalzahlungen für die Nutzung von Software werden immer seltener. Auch bei Fabasoft geht man mit dem Trend. Man habe ein Ökosystem für Geschäftsprozesslösungen als Service etabliert, sagt Vorstand Helmut Fallmann. Das stelle man eigenständigen Unternehmen zur Verfügung, um „ihnen die sichere und nachhaltige Eroberung neuer, internationaler Märkte“ zu ermöglichen. Die Beteiligung an KnowledgeFox sei Teil dieser Wachstumsstrategie.

Auf die Frage, ob heuer weitere Beteiligungen geplant sind, sagte Fallmann, man sei für „wachstumsorientierte IT-Unternehmen, die sich auf Prozesse mit geschäftsrelevanten, unverzichtbaren Dokumenten fokussieren“ jederzeit offen.

KnowledgeFox setzte im vergangenen Geschäftsjahr in etwa eine Million Euro um. Elf Mitarbeiter beschäftigt das Start-up. Die sitzen derzeit überwiegend im Home-Office, sonst aber in einem Büro im Wiener Zentrum.

Wachstum geplant

Unter dem Fabasoft-Dach sollen Umsatz wie Zahl der Mitarbeiter kräftig wachsen, sagt Cholewa. Auch er spricht von einem Ökosystem, das man bei Fabasoft nutzen könne. Die Synergien seien dort am besten, man sei auch mit alternativen Investoren im Gespräch gewesen. Die Übernahme bringe jedenfalls nicht nur frisches Kapital ins Unternehmen, sondern auch Standorte in Märkten, in denen der App-Anbieter noch nicht präsent ist. Das erleichtere den Marktzugang. Man könne sich mit Fabasoft im Rücken auch besser auf die eigenen Kernkompetenzen konzentrieren. Allfälliges etwa bei Finanz- und Steuerfragen wird künftig zum Teil die Konzernmutter erledigen.

Zuletzt wuchsen die Umsätze des Start-ups trotz Corona-Digitalisierungsschubs vor allem im Geschäft mit den Bestandskunden. Obwohl Betriebe gezwungen waren, Abläufe wie auch Trainings und Schulungen zu digitalisieren, sei es zuletzt schwierig gewesen, neue Kunden zu gewinnen, erzählt Cholewa. Er hat auch eine Erklärung dafür: Personaler hätten vielfach wegen Corona kaum Zeit, sich neben dem Pandemiemanagement auch noch um digitale Schulungskonzepte zu kümmern. Die einfachste digitale Lösung sei häufig ein Zoom-Call.

Das sei aber oft nicht die beste Lösung, ist sich Cholewa sicher. Per App lassen sich Schulungen in fast jeden Arbeitsalltag integrieren, das werde sich durchsetzen. „Wer ein Handy in der Tasche hat, geht nicht mehr in die Telefonzelle“, sagt er und meint damit sinngemäß: Wer eine Trainings-App hat, setzt sich für vieles nicht mehr vor den Computer oder in einen Call.