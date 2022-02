Alt schlägt neu: Warum aktueller Pop an Relevanz verliert

Der US-Musikmarkt steht kopf: Schon drei Viertel machen ältere Songs aus, erstmals schrumpfen die Umsätze mit neuen. Was ist da los?

Was macht Pop aus? Seinem Gründungsmythos nach, dass er eine Sache der Jungen ist. Popmusik sei kulturell relevant, weil sie sich von selbst erneuert: Das ließ sich lang behaupten. Punk war noch einmal lautstarke Revolte im Jugendzimmer. Hip-Hop verwandelte blasse Teenager zum Erschrecken ihrer Eltern in fluchende Möchtegerngangster. Technopartys dienten als eskapistisches Aufbegehren gegen die graue Welt der Erwachsenen. Aber nicht erst seit gestern bröckelt der Mythos. Die Headliner auf den Rockfestivals sind Dinosaurier des Genres, und neuere Bands, die vor ihnen spielen dürfen, klingen epigonal: Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen.

Die Musikindustrie aber hat am Mythos festgehalten, nur so scheint sie zu funktionieren. Ein Hit hält sich ein paar Wochen in den Charts, dann muss der nächste folgen. Produzenten jagen neuen Bands, Sängerinnen und Trends nach. Nur so können sie das große Geld machen, glauben sie. Aber nun steht auch das Business kopf: Die Alten schlagen zurück – so zeigen es die Zahlen.