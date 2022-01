Wieder Schmerzen: Thiem muss Comeback verschieben

Dominic Thiem kann diese Woche nicht wie geplant beim ATP-Turnier in Cordoba auf die Tour zurückkehren. „Starke Schmerzen“ in der Hand machen ein Comeback unmöglich.

Wie der 28-Jährige zunächst am Instagram-Kanal der „Cordoba Open“ bekanntgab, wird er nicht am ATP-250-Event in Argentinien teilnehmen können. In den vergangenen Tagen habe er wieder Schmerzen verspürt - allerdings nicht im Handgelenkt, sondern in der rechten Hand. „Ich habe starke Schmerzen in der Hand. Es ist eine Zerrung des Bandes zwischen den Fingern“, erklärte Thiem Montagabend gegenüber Journalisten.

Die neue Verletzung sei eine Folge der Überbelastung im Training. Es werde „ein paar Tage bis zu zwei Wochen dauern, bis sie ausgeheilt ist.“ Thiem wollte diese Woche ursprünglich erstmals seit seiner im Juni 2021 in Mallorca erlittenen Handgelenksverletzung auf den Platz zurückkehren und eine Südamerika-Tour mit Turnieren in Cordoba, Buenos Aires, Rio de Janeiro und Santiago de Chile bestreiten.

Hinter dieser steht nun ein großes Fragezeichen. „Ich brauche sicher allein vier, fünf Tage, an denen ich Trainingssätze spiele, um wirklich vorbereitet zu sein. Ansonsten bin ich nicht konkurrenzfähig.“ Bis dato hat Thiem auf dem Weg zurück aber noch überhaupt keine Trainingssätze gespielt. „Das war der Plan für Südamerika. Jetzt ist diese kleine Verletzung dazwischen gekommen.“

Positiv: Das Handgelenk bereitet aktuell keine Probleme. „Vor eineinhalb Wochen hat es auch im Kopf klick gemacht und ich habe bei der Vorhand wieder voll durchgezogen. Dann hat es an einer anderen Stelle weh getan, was nach so langer Zeit ohne Training auch normal ist. Es ist ein kleiner Rückschlag, aber die Richtung stimmt."

Thiem, so sagt er, sei „95 Prozent des Weges gegangen. Die letzten fünf Prozent werden sich noch hart, aber ich komme erst zurück, wenn ich voll fit bin. Und ich bin mir sicher, dass das sehr bald der Fall sein wird."