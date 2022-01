Dresscode im Video-Meeting – was Home-Office alles ändert

Das Arbeiten von außerhalb verändert die Kultur in den Unternehmen. Führungskräfte sehen das nicht nur positiv.

Das Home-Office ist eine der Nebenerscheinungen der Coronapandemie, die vermutlich nicht so bald wieder verschwinden werden. Keine Woche vergeht, ohne dass eine neue Umfrage nahelegt, dass viele Arbeitnehmer auch in Zukunft von zu Hause aus arbeiten wollen. Als ideal sehen viele die Abwechslung an: einen Teil der Arbeitszeit im Büro, einen Teil zu Hause verbringen.

Wie das Arbeiten von zu Hause die kommunikative Kultur in den Unternehmen verändert, hat sich das Hernstein-Institut angesehen. Das Institut ließ für seinen Bericht Führungskräfte und Unternehmer in Österreich und Deutschland befragen. Mit dem Ergebnis, dass fast neun von zehn Managern und Unternehmensinhabern Auswirkungen des Arbeitens von außerhalb auf die Unternehmenskultur sehen. 32 Prozent sehen starke Auswirkungen, 54 Prozent moderate. Tendenziell werden die Veränderungen eher kritisch gesehen.

Vor allem die Kommunikation stelle die Unternehmen vor Herausforderungen. Auch wenn sich Führungskräfte und Unternehmer bemühen, sagen immerhin 60 Prozent, dass die informelle Kommunikation im Home-Office zu kurz komme. Vor allem ältere Führungskräfte in Österreich stimmen dieser Aussage zu. In jedenfalls einem Drittel der Unternehmen hätten sich „die informellen Formen und Regeln des Zusammenarbeitens deutlich verändert“, heißt es in dem Bericht. Diese Sichtweise korreliere mit der Hierarchieebene: Im unteren Management sagen 31 Prozent, dass sie starke Veränderungen erkennen, im mittleren Management 32 Prozent, im oberen 34 und unter den Inhabern bereits 36 Prozent.

Auch die konkreten Beobachtungen wurden abgefragt. Ein gutes Fünftel jener Führungskräfte, die eine Veränderung sehen, gibt an, dass sich der Kontakt zu den Mitarbeitern reduziert und die Verfügbarkeit verringert habe. 19 Prozent finden, dass der Zusammenhalt im Team geschwächt wurde. Lediglich drei Prozent sind der Ansicht, dass sich das Arbeiten im Team verbessert habe.

E-Mails allein sind zu wenig

Acht von zehn befragten Führungskräften sind der Ansicht, dass die zwischenmenschliche Beziehung bei ausschließlicher Kommunikation über E-Mail zu kurz kommt und regelmäßige Telefon- und Videogespräche mit den Mitarbeitern notwendig sind.

Vor allem österreichische Führungskräfte der Altersgruppe 40 plus sehen einen Mangel an informeller Kommunikation. Weniger eindeutig sei dieser Trend in Deutschland zu erkennen.

Vor allem die Einführung von neuen Mitarbeitern werde durch das Arbeiten von außerhalb deutlich erschwert, ergab die Befragung. Aktuell müsse dies oft ohne persönlichen Austausch funktionieren. Dabei würden Neueinsteiger besonders viel Aufmerksamkeit benötigen, um sachbezogene Informationen, aber auch kulturelle Normen und Werte im Unternehmen vermittelt zu bekommen. Vor allem das „Erleben und Aufnehmen der Unternehmenskultur“ komme dabei zu kurz.

Regeln für Onlinekonferenzen

Im Zeitalter des Home-Office wurden Videokonferenzen zum zentralen Mittel der Kommunikation. Immerhin vier von zehn Unternehmen haben sich ein Regelwerk für Videokonferenzen zugelegt. Dort gelten klare Vorgaben, wie Videokonferenzen und auch „hybride“ Meetings, bei denen Teile der Belegschaft physisch und Teile per Video anwesend sind, gestaltet werden. Deutsche Unternehmen haben solche Regelwerke häufiger als österreichische. Deutlich häufiger sind solche Regelwerke in großen Konzernen anzutreffen.

Als wichtigste Regel gilt, dass genaue Termine für Videokonferenzen zu definieren sind. 22 Prozent der Unternehmen verfügen über Dresscodes bei Terminen mit Kunden und Geschäftspartnern, 17 Prozent mit Vorgesetzten und elf Prozent bei jeglichen internen Besprechungen.

(hie)