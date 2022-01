Musiksalon Nr. 61 Renata Tebaldi 100

Am 1. Februar jährt sich der Geburtstag der großen italienischen Primadonna Renata Tebaldi zum 100. Mal. Anlaß für eine tönende Rückschau.

Toscanini hat sie entdeckt, Karajan an Stelle der Callas nach Wien geholt. Das wichtigste Haus für Renata Tebaldi aber blieb die New Yorker Metropolitan Opera, wo sie - nicht zuletzt nachdem die Callas sich im Streit mit Intendant Rudolf Bing verabschiedet hatte - die unbestrittene Opern-Königin war.

Wien war für Tebaldi nur kurzfristig während der Karajan-Ära ein bedeutendes Haus. Hier hat sie immerhin zwei bedeutende Opernaufanhmen gemacht. Das Aufnahmestudio war für Tebaldi die zweite Heimat. Vor allem an der Seite Mario del Monacos hat sie unzählige Aufnahmen gemacht, viele von ihnen genießen bei Opernfreunden bis heute Referenzstatus.

Im Zuge des Musiksalons hören wir Renata Tebaldi als Aida, Tosca und Madeleine ("Andrea Chénier"), aber auch als Desdemona in Verdis „Otello“, in jener Rolle also, der einst ihr Debüt und ihre Abschiedsvorstellung in New York galt.