Festnahmen bei Räumung des Klimacamps in Wien

Nach fünfmonatiger Besetzung hat die Polizei begonnen, das Klimacamp auf einer Baustelle für die Stadtstraße in Wien-Donaustadt zu räumen. Mehrere Aktivisten wurden festgenommen.

Es war wohl nur noch eine Frage der Zeit: Nach fünf Monaten wird die Besetzung einer Baustelle durch Klimaaktivisten in Wien-Donaustadt aufgelöst. Dies berichtete die Polizei in einer Aussendung, auch die Klimaaktivisten vor Ort versandten an ihre Unterstützer einen „Räumungsalarm".

Die Polizei forderte die Aktivisten Dienstag kurz nach 8 Uhr auf, die Versammlung aufzulösen. Den rund ein Dutzend anwesenden Personen wurde eine kurze Frist gesetzt, das Gelände freiwillig zu verlassen, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Zuvor habe es von der Stadt Wien ein Ersuchen an die Polizei gegeben, die Versammlung aufzulösen. "Es haben sich Leute angekettet", berichtete Dittrich. Und: "Das wird man mit der gebotenen Ruhe auflösen und die Aktivisten maßhaltend wegbringen.“ Die Feuerwehr versuchte zwei Aktivisten, die sich im Holzturm des Protestcamps angekettet haben, loszuschneiden.

Die Räumung entwickelt sich zu einer Art Versteckspiel zwischen der Polizei und den Aktivisten. Die Polizei ist dabei Bauzäune für die Baustelle wieder aufzustellen, diese werden von Aktivisten teilweise umgerissen. Die Polizisten laufen den Aktivisten daraufhin hinterher, bringen sie zu Boden und halten sie fest. Die anderen Aktivisten und Teilnehmer einer Solidaritätskundgebung rufen währenddessen im Chor "Lasst sie frei" und "Lobau bleibt". Wie die Polizei Wien auf Twitter bestätigt, kam es bereits zu mehreren Festnahmen.

Polizisten halten Aktivisten am Boden fest. Teresa Wirth

Im Umfeld der Baustelle für die Stadtstraße werden zeitgleich zur Räumung hunderte Bäume gefällt. Aktivisten von „System Change, not Climate Change" haben daraufhin einen Bagger besetzt.

Die Baustelle war Ende August besetzt worden, um gegen die Straßenbauprojekte Lobautunnel und Stadtstraße im Norden Wiens zu demonstrieren. Gespräche zwischen der Stadt Wien und Klimaaktivisten, um den Konflikt friedlich zu lösen, waren ergebnislos verlaufen.

Aktivisten wollen "passiven Widerstand leisten"

Schnell aufgeben wollen die Aktivisten aber offenbar nicht, wie Lena Schilling, Sprecherin des Jugendrats und der Initiative „Lobau Bleibt", ankündigte: "Wir wollen auf jeden Fall passiven Widerstand leisten." Man sei seit Wochen "räumungsbereit gewesen", sagte sie weiters - aber dass es jetzt passiere, sei schon überraschend gewesen: "Wir versuchen jetzt alles, was geht, hinzumobilisieren."

Ein Problem dabei: Um etwaige Sympathisanten am Kommen zu hindern wurde der Ort des Einsatzes großräumig abgesperrt. So wird etwa die U2-Station Hausfeldstraße, mit der man am schnellsten zum Protestcamp kommt, derzeit nicht angefahren. Das sei, heißt es bei den Wiener Linien, auf Anweisung der Polizei erfolgt. „Die U2 fährt auf der ganzen Strecke“, sagt Sprecher Daniel Amann, „aber bei der Hausfeldstraße fährt sie durch.“ Aktivisten raten daher potenziellen Unterstützern, bis zur Aspernstraße zu fahren und von dort mit dem Fahrrad oder zu Fuß weiter zum Protestcamp zu kommen. Ebenfalls von der Sperre betroffen sind die Straßenbahnlinien 25 und 26 sowie die Buslinien 85 A, 95 B, 97A. Die Empörung in den Sozialen Medien über die Sperre der U2-Station ist groß.

Nähe zum Protestcamp: Die U2-Station Hausfeldstraße wird derzeit nicht angefahren. Screenshot Wien Mobil

Die Polizei sieht sich aber gut aufgestellt, wie Sprecher Dittrich sagte: „Es sind ausreichend Polizeikräfte im Einsatz und wir sind natürlich so aufgestellt, dass wir das Ganze auch zu einem Ende bringen können, wenn zahlreiche Sympathisanten eintreffen würden."

Videos und Fotos der Räumung, die auf Sozialen Medien geteilt werden, zeigen ein großes Polizeiaufgebot - so auch diese Aufnahmen von Lukas Hammer, Umweltsprecher der Grünen.

Stadt will rasch mit Bauarbeiten fortfahren

Die MA 28 als Projektbetreiber will nach der Räumung jedenfalls rasch mit den Bauarbeiten fortfahren, kündigte sie in einer Aussendung an: "Wir haben als Stadt Wien auf sämtlichen Ebenen seit Oktober versucht, in Gespräche mit den Besetzerinnen und Besetzern zu kommen. Es gab dazu unzählige Angebote, leider ohne Erfolg. Auch wir hätten uns eine friedliche Lösung gewünscht", meinte Thomas Keller, Abteilungsleiter der für den Straßenbau zuständigen MA 28. Die Räumung sei nun "unausweichlich, da der Bau an behördliche Auflagen gebunden ist".

Umweltorganisationen übten postwendend harsche Kritik. So bezeichnete die Naturschutzorganisation WWF Österreich den Bau einer vierspurigen Straße als "fahrlässig und verantwortungslos". Auch Lucia Steinwender von System Change not Climate Change verwies auf den Zusammenhang mit dem Lobautunnel, dessen Bau vom Bund kürzlich abgesagt worden war: "Es ist ein Skandal, dass Ludwig erst voller Stolz seinen sogenannten Klimafahrplan präsentiert und nur ein paar Tage später mit der Wirtschaftskammer beschließt, am Bau der Lobauautobahn festzuhalten! Solang die Stadtautobahn nicht abgesagt ist, bleibt die Lobau gefährdet“.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wolle die Stadtautobahn durchsetzen, um Fakten für den Bau der Lobauautobahn zu schaffen. Für die Anbindung der Stadtentwicklungsgebiete in der Donaustadt sei sie hingegen völlig überdimensioniert und ungeeignet, wurde beklagt. Weitere Proteste wurden angekündigt: Fridays For Future Wien rief für heute, 18.00 Uhr, zu einer Solidaritäts-Kundgebung vor der SPÖ-Zentrale auf.

Freude bei der ÖVP

Freude äußerte hingegen die Wiener ÖVP "Der Rechtsstaat hat sich durchgesetzt. Die rechtswidrige Besetzung der Stadtstraßen-Baustelle wird mit der heutigen Räumung nun endlich zu einem Ende gebracht", befand der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien, Karl Mahrer, und Klubobmann Markus Wölbitsch - die der Polizei für das Vorgehen dankten.

(red.)