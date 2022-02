Polizei räumt Klimacamp in Wien

(c) imago images/SKATA (via www.imago-images.de)

Nach fünfmonatiger Besetzung hat die Polizei begonnen, das Klimacamp auf einer Baustelle für die Stadtstraße in Wien-Donaustadt zu räumen.

Es war wohl nur noch eine Frage der Zeit: Nach fünf Monaten wird die Besetzung einer Baustelle durch Klimaaktivisten in Wien-Donaustadt aufgelöst. Dies berichtete die Polizei in einer Aussendung, auch die Klimaaktivisten vor Ort versandten an ihre Unterstützer einen „Räumungsalarm.

Die Polizei forderte die Aktivisten Dienstag kurz nach 8 Uhr auf, die Versammlung aufzulösen. Den rund ein Dutzend anwesenden Personen wurde eine kurze Frist gesetzt, das Gelände freiwillig zu verlassen, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Zuvor habe es von der Stadt Wien ein Ersuchen an die Polizei gegeben, die Versammlung aufzulösen.

Aktivisten wollen "passiven Widerstand leisten"

So schnell aufgeben wollen die Aktivisten offenbar nicht, wie Lena Schilling vom Jugendrat und Sprecherin von LobauBleibt ankündigte: "Wir wollen auf jeden Fall passiven Widerstand leisten." Man sei seit Wochen "räumungsbereit gewesen", sagte sie weiters - aber dass es jetzt passiere, sei schon überraschend gewesen: "Wir versuchen jetzt alles, was geht, hinzumobilisieren."

Die Baustelle war Ende August besetzt worden, um gegen die Straßenbauprojekte Lobautunnel und Stadtstraße im Norden Wiens zu demonstrieren. Gespräche zwischen der Stadt Wien und Klimaaktivisten, um den Konflikt friedlich zu lösen, waren ergebnislos verlaufen.

Der Einsatz der Polizei war in der Früh noch im Gang.

(red.)