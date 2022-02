Neujahrsvorsätze – da, um sie zu brechen?

(c) Getty Images (Jeff J Mitchell)

Ein Monat nach Jahresbeginn kann es schon einmal zum Ausrutscher kommen. Ist das Anlass für schlechtes Gewissen oder sind Ausnahmen während längerer Perioden des Verzichts sogar wichtig?

Das neue Jahr ist ein Monat alt und mit ihm die Neujahrsvorsätze. Bei so manchem lässt die Disziplin langsam nach, ein Glaserl, eine Zigarette, Netflix statt Laufband - nur für den einen Abend. Ist das die Aufgabe der Selbstkontrolle oder doch nur ein spontaner Genuss? Ob die Freude an der Erfüllung von Wünschen oder die Befriedigung bei der Erreichung von Zielen mehr wiegt, haben Forschende aus Großbritannien und Deutschland mittels Befragung untersucht.

Im Zwiespalt von unmittelbaren Wünschen und längerfristigen Zielen, unterliegt man oftmals psychologischen Kräften, die ein zielgerichtetes Handeln behindern. Es ist ein grundlegendes Merkmal menschlichen Lebens. Man versucht zu widerstehen, versagt aber. Den Studienergebnissen zufolge beurteilen Menschen, die Spontanität zu genießen sowie das Erreichen langfristiger Ziele als gleichermaßen befriedigend. Beides sei einem Großteil der Befragten wichtig.

Spontane Ausnahmen - mehr Freude am Genuss?

Die Forschenden fassen die Erkenntnisse wie folgt zusammen: „Es gibt eine Zeit, um sich an Vorsätze zu halten - und auch eine, um sie zu brechen.“ Es geht bei Neujahrsvorsätzen also nicht nur um die hundertprozentige Umsetzung - auch eine spontane Ausnahme, das Erlauben eines Regelbruchs und somit eines Genusses, bringt Freude mit sich. Demnach wäre es ein Fehler anzunehmen, dass Menschen in ihrer Abwägung immer selbst anerkannte Ziele gegenüber widersprüchlichen Wünschen bevorzugen.

Genauso wie Menschen die Ausübung von Selbstkontrolle bei der Erreichung ihrer Ziele schätzen können, können sie offensichtlich auch die Spontaneität in puncto dringende Gelüste schätzen. Im Bereich der Verhaltensökonomie sei diese Erkenntnis durchaus neu, heißt es abschließend in der Studie. Sie könnte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung besserer Gesundheits-Vorsorge-Programme spielen.

Durch das Untersuchen selbst gesteckter Ziele von Individuen können Verhaltensökonomen nämlich die Aufgabe der Selbstkontrolle erkennen und politische Maßnahmen entwerfen, um diesem entgegenzuwirken. Hierzu hoffen die Forschenden auf eine tiefere und breitere Auseinandersetzung mit psychologischen Kräften hinter dem Verhalten.

