25.894 Corona-Neuinfektionen, 24 Todesfälle

Heute werden 25.894 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahlen in den Spitälern steigen stärker an als zuletzt - derzeit müssen dort 1648 Erkrankte behandelt werden. 24 Menschen sind seit gestern verstorben.

Auch heute sorgt die Omikron-Variante für Höchststände bei den Neuinfektionen in Österreich. 25.894 neu Fälle innerhalb von 24 Stunden melden die Ministerien heute - der bisher höchste Wert für einen Dienstag. Vor einer Woche waren es noch 24.946, am Dienstag vor zwei Wochen 16.685. Die durchgehend hohen Infektionszahlen lassen auch den Sieben-Tages-Schnitt weiter ansteigen. Heute liegt dieser Wert bei 32.982, deutlich über den heutigen Neuinfektionen. Die Sieben-Tages-Inzidenz steht heute bei 2584,6.

Die Zahl der hospitalisierten Corona-Patientinnen und -Patienten steigt am Dienstag deutlich stärker an als in den Tagen und Wochen zuvor. 1648 an Covid-19 Erkrankte müssen derzeit stationär behandelt werden, um 142 mehr als am Vortag. Einen ähnlich hohen Anstieg gab es zuletzt Ende November. Die Zahl der Schwerkranken auf den Intensivstationen ist hingegen weiter rückläufig. Zwar kamen seit gestern zwei weitere hinzu, doch innerhalb der vergangenen Woche ging die Zahl der Intensivpatientinnen und -patienten von 197 auf 180 zurück.

Innerhalb von 24 Stunden sind 24 weitere Personen mit einer Corona-Infektion gestorben. Seit Beginn der Pandemie gab es insgesamt bereits 14.127 Todesopfer zu beklagen, allein 108 davon in der vergangenen Woche.

(red.)