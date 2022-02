Zwei Tochterunternehmen des Hamburger Konzerns sind durch einen Hackerangriff vollständig außer Betrieb.

Binnen weniger Wochen ist ein zweiter deutscher Konzern Opfer eines Hackerangriffs: Nach dem Logistik-Konzern Hellmann sind nun zwei Töchter des Hamburger Mineralölunternehmens Marquard & Bahls von Hackern lahmgelegt worden. Der Tanklogistiker Oiltanking sei Opfer eines Hacker-Angriffs, bestätigte das Familienunternehmen gegenüber dem "Handelsblatt." Alle Be- und Entladesysteme seien betroffen ebenso wie die IT-Systeme des Mineralölhändlers Mabanaft, der ebenfalls zum Konzern gehört.

"Wir arbeiten daran, das Problem gemäß unseren Notfallplänen zu lösen", hieß es dem "Handelsblatt" zufolge in einem Brief an Geschäftspartner. Spezialisten untersuchten den Fall. Weitere Details wurden nicht genannt. Marquard & Bahls war am Dienstag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Der Hamburger Konzern erwirtschaftete 2020 mit rund 6200 Mitarbeitern einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro. Oiltanking ist Firmenangaben zufolge weltweit einer der führenden unabhängigen Anbieter für die Lagerung von Gasen, Chemikalien und Mineralölen. Das Unternehmen besitzt und betreibt 45 Tanklager in 20 Ländern in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum einschließlich China und Indien.

(Reuters/bagre)