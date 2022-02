Wie mit Matter das Zuhause wirklich smart werden soll

(c) imago images/Westend61 (Uwe Umst�tter via www.imago-images.de)

Mit vereinten Kräften wurde jetzt endlich ein gemeinsamer technologischer Grundstein für smarte Geräte geschaffen. Wann die große Revolution kommt.

Es ist der Turmbau zu Babel der Neuzeit: Smarte Geräte sind en masse verfügbar. Glühbirnen, Heizkörper, Haustüren und Haushaltshelfer lassen sich über das Internet ansteuern. Die Fernbedienung ist das Smartphone. Das Problem: Sie sprechen nicht dieselbe Sprache. Da kann zwar die Glühbirne mit "Apples HomeKit" oder Samsungs "Smart Things" kommunizieren, die smarte Amazon Alexa bleibt stumm beim Neuankömmling. Viele Jahre haben Hersteller ihre eigenen Netzwerke und zentralen Anlaufstellen erdacht und darauf gehofft, dass ihres sich am Markt schlussendlich durchsetzen werde. Das ist nicht passiert und so kam es zu einer branchenweiten Erkenntnis: So kann es nicht weitergehen. Ein neuer Standard wurde geschaffen und da bereits viele namhafte und große Hersteller Matter unterstützen, stehen die Chancen gut, dass der Wildwuchs ein Ende findet.

Aktuell müssen smarte Geräte primär nach ihrer Kompatibilität ausgesucht werden, nicht nach ihrer Funktionsweise oder gar dem Design. Matter wird - so der Plan - die gemeinsame Basis für die Steuerung von Smart-Home-Produkten: "Ein Zwischenstecker, der auf Amazon Alexa hört, harmoniert zum Beispiel auch mit Apple HomeKit, dem Google Assistant, Samsung SmartThings oder einer anderen kompatiblen Lösung", heißt es dazu auf der Webseite von Matter. Wer sich also künftig ein Smart-Home-Gerät kauft, muss sich keine Gedanken mehr über die Verständigungsschwierigkeiten zwischen den verschiedenen Funktionen und Diensten machen. Einzig und allein auf den Verpackungshinweis muss man achten. Ist da das Matter-Logo zu sehen, gilt: Funktioniert es mit Matter, funktioniert es mit allen.

Was ist Matter?

Im Grunde ist Matter die Fortsetzung von ZigBee. Philips Hue Nutzern wird dieses Funkprotokoll bekannt vorkommen. Der Standard beschäftigt sich damit, dass smarte Geräte ein Mesh-Netzwerk, also ein Maschennetz, aufbauen und darüber miteinander kommunizieren. Es ist dabei nicht nur stromsparend, sondern gilt als sichere und verlässlichere Alternative zu Bluetooth und Wlan.

Nun hat sich ZigBee zu "Connectivity Standards Alliance" (CSA) umbenannt. Zeitgleich wurde auch der neue Standard Matter vorgestellt, der seit 2019 unter dem passenden Codenamen "Connected Home over IP" oder kurz CHIP entwickelt wurde. Mehr als 2000 Personen sind aktuell damit weltweit beschäftigt. Unabhängig von seinem endgültigen Namen, ist auch die Mitgliederanzahl gestiegen.

Mehr als 180 Unternehmen (Amazon, Apple, Samsung, Google, Huawei, Ikea, Texas Instruments, Infineon, um nur ein paar zu nennen) gehören der CSA an. Eben wegen dieser breiten Unterstützung ist davon auszugehen, dass dieser Standard sich weltweit durchsetzen könnte, sehr zum Vorteil für den Endkunden.



Was soll Matter besser machen?

Aktuell ist es ein Fleckerlteppich, der sich dadurch bemerkbar macht, dass zwar jedes moderne Smartphone eine "Home"-App anbietet, über die - in der Theorie - die smarten Geräte direkt angesteuert werden können. Nun unterstützen nicht alle Apps die gleichen Hersteller und der Funktionsumfang ist meist sehr eingeschränkt. Künftig sollen alle Geräte und Systeme sämtlicher Hersteller miteinander harmonieren - jetzt und auch in Zukunft.

Das Smartphone bleibt zentrale Steuerungsanlage. Eine eigene App von der CSA ist nicht geplant. (c) CSA

Außerdem muss nicht immer zwingend eine Internetverbindung vorhanden sein. Somit muss ein Befehl wie "Licht einschalten" nicht erst über das Internet wandern, bis er bei der Glühbirne ankommt. Das führt zu schnelleren Reaktionszeiten und funktioniert auch dann noch, wenn es mal zu einem Netzausfall kommt.

Da die Geräte aber weiterhin Updates brauchen und nicht alle Funktionen ohne Internetanbindung funktionieren (von der Ferne aus die Heizung einschalten), müssen sie irgendwie auch online erreicht werden können.

Ein Logo muss her

Damit dies aber gewährleistet werden kann, müssen die Geräte vorher von der CSA überprüft werden. Erst dann bekommen sie das Logo, das Kunden auf ihre Kompatibilität hinweist.

Auf das Logo (drei Pfeile im Kreis) sollte man künftig bei Smart-Home-Devices achten. (c) CSA

Wie funktioniert es?

Für die Kommunikation zwischen den Geräten nutzt Matter das Internet-Protokoll (IP). Jedes Gerät hat demnach auch eine eindeutige IPv6-Adresse. Der Vorteil ist einfach erklärt: Jedes Device kann direkt angesteuert werden.

Laut CSA unterstützt die erste Spezifikation die Übertragungsstandards Ethernet 802.3, Wi-Fi (802.11), Thread (802.15.4) und Bluetooth Low Energy. Letzteres soll vor allem für die Ersteinrichtung der Geräte genutzt werden, wie es auch heute schon bei vielen Geräten üblich ist. Dabei soll das Funkprotokoll Thread aber nicht ZigBee ablösen. Die beiden sollen friedlich koexistieren können.



Nicht noch eine App

Die CSA kümmert sich darum, dass alle dieselbe Sprache sprechen. Eine eigene Benutzeroberfläche oder gar Steuerungs-App nach dem Vorbild Home oder Smart Things ist nicht geplant. Somit wird sich für diese Nutzer augenscheinlich in der Bedienung nichts ändern. Allerdings spielt es keine Rolle mehr, welches System genutzt wird und in weiterer Folge ist ein Wechsel auch nahtlos möglich.

Es könnten aber andere Apps überflüssig werden

Weil Matter auch Spezifikationen zu Smart TV und Videostreaming beinhaltet, könnten Apps wie Google Chromecast, Apple AirPlay künftig obsolet werden. Selbst Standardfunktionen wie Kanalwechsel, Umschalten zwischen HDMI-Eingängen und die Lautstärkeregelung könnten dann über Matter gesteuert werden.

Sicherheit

Seit Jahren sind ungesicherte Smart Devices ein großes Sicherheitsrisiko. Dienen sie doch Angreifern als Einfallstor, um Schadsoftware zu installieren. Um zu verhindern, dass smarte Geräte darüber zu einem weltweiten Botnetz gespannt werden können, wie schon 2016 beim Mirai-Angriff, setzt CSA bei Matter auf Blockchain-Technologie. Damit kommt diese erstmals außerhalb der Finanztransaktionswelt zum Einsatz. Von der Fabrik über die Zertifizierung und spätere Firmware-Updates bis zum Ende des Betriebs wird jede Änderung als neuer Block in der Datenkette hinzugefügt.

Schwächen und Kritik

Nun ist ein gemeinsam festgelegter Standard noch längst keine Garantie für den Erfolg. Die große Bandbreite an Herstellern macht es aber sehr wahrscheinlich. Aber je mehr daran beteiligt sind, umso schwieriger kann es auch werden. Zwar haben einige Hersteller bereits Geräte angekündigt. Bis diese aber tatsächlich verfügbar sind, werden wohl noch einige Monate vergehen.

Außerdem sehen einige Experten kritisch, dass Matter bei den Funkprotokollen auf das bereits belastete Frequenzband 2,4 GHz setzen. Wobei dies den Erfolg von ZigBee und somit Philips Hue auch nicht geschadet hat.

In den Startlöchern

Die Pandemie hat einmal mehr alles ein wenig verzögert. Aber schon in der zweiten Jahreshälfte sollen die ersten Geräte auf den Markt kommen. Außerdem sind Googles Nest Produkte sowieso bereits vorbereitet und bräuchten nur noch ein Update. Ähnlich sieht es bei anderen großen Herstellern aus.

Fest steht, dass das Smart Home Thema damit endlich auf solide Beine gestellt wird und für den Endkunden tatsächlich eine Bereicherung und Vereinfachung alltäglicher Abläufe werden kann. Natürlich ist nicht davon auszugehen, dass alles reibungslos abläuft. Aktuell wurde ein Grundproblem behoben und das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.

>>> Zur Connectivity Standard Alliance (CSA