Unbekanntes Terrain? Vorbereitung mit 3D-Brille!

Winterspiele 2022 in Peking

Der deutsche Skiverband rüstete Peking-Starter zum Kennenlernen der Anlage in Zhangjiakou mit 3D-Brillen aus. Die Biathletin Denise Herrmann schwärmt, der Skifahrer Romed Baumann hält es für „übertrieben“. Wer hat Recht?

Zhangjiakou. Obwohl Denise Herrmann noch nie zuvor in Zhangjiakou, knapp 180 Kilometer nordwestlich von Peking zu finden, gewesen ist, wird der Sächsin bei diesen Winterspielen doch sehr viel bekannt vorkommen. Wenn sich die Biathletin heute erstmals ihre Trainings-Ski in China anschnallt und ihre Waffe schultert, läuft sie endlich real die Strecken ab, die sie zuvor nur virtuell – dank einer 3D-Brille – kennengelernt hatte.

Es ist eine andere Form der Vorbereitung, aber wenn es keine andere Methode gibt, sich mit dem terrain vertraut zu machen, ist es die optimale Lösung. Warum sonst sitzen Formel-1-Fahrer permanent in Simulatoren und fahren die nächsten Strecken ab? „Es ist extrem, was mit Technik mittlerweile möglich ist“, sagte die 33-jährige Sport-Soldatin, die für den Skiklub Erzgebirge Oberwiesenthal läuft und sich 2019 zur Weltmeisterin in der Verfolgung krönen konnte. „Für uns ist das wirklich cool, dass man mal das Streckenprofil sehen konnte – nicht nur auf Fotos.“

Wie das gelang? Eine Skitechniker-Delegation des Deutschen Skiverbandes war Ende des vergangenen Jahres auf den Olympia-Strecken von Peking unterwegs, filmte diese (mehr oder minder auf den Millimeter genau) ab und sammelte jede Menge Material. Dieses wurde dann auf 3D-Brillen gespielt und den Athleten zur Verfügung gestellt. Nötig wurde das überhaupt, weil die Testwettkämpfe der Biathleten, Langläufer, Kombinierer oder Skispringer wegen der Corona-Pandemie 2021 komplett abgesagt worden sind. Keiner der Sportlerinnen und Sportler hat die Anlagen vor der Anreise selbst gesehen. Aber jeder hat sie doch gesehen – dank der Technik. „Ich bin damit sogar von der Schanze gesprungen“, lachte Herrmann, die sich natürlich eher auf die Loipen rund um das Stadion (auf 1600 m Seehöhe) konzentrierte. „Ich erhielt so einen Vorgeschmack!“

„Doch nicht wahnsinnig machen lassen!"

Freilich dient dieses Hilfsmittel nur dazu, ein erstes Gefühl zu erhalten. Die Loipen seien „brechhart“, der Wind eisig, dazu die Anstiege steil. Das konnte keine Brille simulieren, also nutzen die deutschen Skijäger spezielle Laufbänder, auf denen das Streckenprofil einprogrammiert war. „Auch das half, ein Gefühl für die Schwere der Loipen zu bekommen.“

Unumstritten ist die 3D-Technologie im Sport allerdings nicht. Echte Vorbereitung sei wichtiger, ratsamer, meinen die einen. Im Eiskanal wäre sie gar sinnlos, man wisse ja nicht, wo der Punkt denn sei, der für die das Tempo machende Gewichtsverlagerung nötig sei. Gleiches galt im Ski. Der gebürtige Tiroler Romed Baumann sagt: „Man darf sich da nicht wahnsinnig machen. Es gibt auch zu viel Aktionismus. Drei Trainings genügen.“ Ob diese Spiele Aufschluss bringen werden, wer recht oder wer weggesehen hat?

