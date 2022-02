„Get Back“ war ein Lied, in dem es um Migranten ging

Die Verknüpfung von EU-Handelserleichterungen mit der verpflichtenden Rückübernahme von abgewiesenen Asylwerbern erinnert nicht nur an den Beatles-Hit. Sie ist auch ein wichtiger Baustein für eine gerechtere Zuwanderung.

„Get back to where you once belonged“ heißt es in einem der bekanntesten Lieder der Beatles. Aber kaum jemand weiß, dass John Lennon und Paul McCartney es einst geschrieben haben, weil ihnen die Anti-Ausländer-Politik von Labour-Premier Harold Wilson auf die Nerven ging. In einer frühen Version sangen sie nicht von „Jojo“ und „Sweet Loretta Martin“, sondern von „No Pakistani“. Heute ist das Lied nicht nur wegen der gleichnamigen Beatles-Dokumentation aktuell, sondern auch, weil der Wunsch, abgelehnte Asylwerber rascher loszuwerden, gemeinsame EU-Politik werden soll.

Der Vorstoß der EU-Kommission, alle Handelserleichterungen für Drittstaaten an die verpflichtende Rücknahme von abgelehnten Asylwerbern zu binden, hat eine Logik. Wer ohne ausreichenden Grund in Europa um Aufnahme angesucht hat, könnte dadurch leichter zurück in seine Heimat gebracht werden.

Wobei die erleichterte Rückführung nur eine der Maßnahmen sein kann, die Migration endlich in geregelte Bahnen zu leiten. Eine Warnung hier vor jenen, die sich über das „Get back“ so sehr freuen, dass sie ihre humanitären Wurzeln vergessen. Wollen die europäischen Staaten an der Tradition als hilfsbereite Wohlstandsgesellschaft und an dem von ihnen unterzeichneten Völkerrecht festhalten, müssen sie neben notwendigen Restriktionen auch legale Alternativen schaffen. Sie müssen verfolgten, um ihr Leben bangenden Menschen einen Weg anbieten, Sicherheit zu finden. Das kann durch eine erste Prüfung des Asylgrunds an den Außengrenzen geschehen oder noch besser schon in den Flüchtlingslagern nahe der Krisengebiete.

Alle EU-Staaten wären gut beraten, dieses sogenannte Resettlement zu ihrer neuen gängigen Asylpraxis zu machen. Gemeint ist die direkte Aufnahme von Flüchtlingen. Wenn deren Asylantrag bereits außerhalb der EU vorab geprüft werden kann, braucht es in den meisten Fällen kein „Get back“ mehr. Auf diesem Weg ist sowohl den Schleppern das Geschäft abgegraben als auch für viele dieser Menschen eine riskante Reise über das Mittelmeer obsolet.[S7CBF]