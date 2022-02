Der nächste Milliarden-Deal und Microsoft muss um Activision zittern

Nahezu ein Schnäppchen: Bungie, die Erfinder von Halo gehen in den Besitz von Sony über. Indes nimmt sich die US-Handelsbehörde den Microsoft-Activision Deal vor.

Sony kauft den Computerspiel-Entwickler Bungie um 3,6 Milliarden Dollar (gut 3,2 Mrd. Euro), wie beide Unternehmen am Montagabend mitteilten. Es ist damit die dritte große Übernahme in diesem noch jungen Jahr und verglichen mit dem Activision-Blizzard-Deal nahezu ein Schnäppchen.

Mehr als fünf Monate sollen Sony und Bungie in Verhandlungen gestanden haben, bevor die Übernahme des Studios samt seinen 900 Mitarbeitern finalisiert werden konnte. Sony will die Übernahme keineswegs als Reaktion auf Microsoft verstanden wissen.

Wen holt sich Sony da an Bord?

Das bislang unabhängige Studio zeichnet unter anderem für die Halo-Saga verantwortlich und feierte zuletzt mit dem Online-Shooter Destiny Erfolge. Das im US-Bundesstaat Washington ansässige Unternehmen blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Früher gehörte es zu Microsoft. 2007 wollte man eigene Wege gehen und ließ dafür „Halo“ zurück. Die Rechte an dem Spiel behielt Microsoft. Bungies Reise führte weiter zu Activision, eben jenem Studio, das nun für knapp 70 Milliarden US-Dollar an Microsoft verkauft wurde. 2019 trennte sich Bungie trotz eines Zehn-Jahre-Vertrags und agierte seitdem unabhängig.

Nun versucht man es offenbar mit Sony. Dass Halo deswegen schon bald auf den Playstations aufschlagen könnte, ist nicht zu erwarten. Denn wie oben erwähnt, blieben die Rechte damals bei Microsoft.

Noch nicht in trockenen Tüchern

Die Übernahme von Activision durch Microsoft wird zwar als der Jahrhundert-Deal gefeiert. Noch ist aber nicht alles in trockenen Tüchern. Denn nun nimmt sich die Federal Trade Commission dem Thema an und will prüfen, ob sie gegen das Kartellrecht verstößt, also dadurch ein Monopol entstehen könnte und der Wettbewerb empfindlich gestört werde.

Bei einer derartigen Summe von knapp 70 Milliarden Dollar sei es durchaus üblich, dass die FTC die Sache prüft und nicht das Justizministerium, erklärte eine Person gegenüber Bloomberg. Die FTC gilt als deutlich strenger bei derartigen Untersuchungen, wie zum Beispiel beim geplanten Kauf von ARM durch Nvidia. Die Handelsbehörde klagte einen Stopp der Fusion ein. Derzeit sieht es danach aus, dass diese Übernahme nicht zustande kommt.



Die FTC will laufende Untersuchungen nicht kommentiert und auch Microsoft sowie Activision wollen derzeit keine Stellung nehmen.