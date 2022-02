Die Wegfall der Ökostromzuschläge ist keine Sozialleistung.

Die Energiekosten gehen durch die Decke, aber die Regierung denkt an uns: Unter anderem werden heuer Ökostrompauschale und Ökostromförderungsbeitrag „ausgesetzt“. Das erspart den Stromkonsumenten insgesamt 900 Mio. Euro. Ein ganz schöner Posten auf der Stromrechnung. Nett, nicht? Danke, liebe Regierung!

So, und jetzt schauen wir uns das einmal ganz nüchtern an: