Das geschichtsträchtige Rennen vor dem Rennen

Ab in die Qualifikation heißt es auch in Peking für zwei ÖSV-Stars. Doch dieses Mal ist weit mehr als nur die schnellste Zeit gefragt.

Eine österreichische Olympia-Tradition hält Einzug in die Berglandschaft nördlich von Peking: Das Rennen vor dem Rennen um den letzten ÖSV-Startplatz in der Abfahrt, der alpinen Königsdisziplin.

Meist ein denkwürdiges Drama in rot-weiß-rot, selbst Hermann Maier musste sich bei Großereignissen zwei Mal dieser teaminternen Ausscheidung stellen. Den Höhepunkt aber bedeutete Olympia 2002, als gleich sieben Mann in Salt Lake City um zwei Abfahrtsplätze ritterten (Christoph Gruber und Christian Greber setzten sich durch, die Hochkaräter Klaus Kröll, Andreas Schifferer, Hans Knauß, Hannes Trinkl, Michael Walchhofer gingen leer aus).