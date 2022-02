Dominic Thiem und die plagende Ungewissheit

Action Images via Reuters

Kaum macht das Handgelenk keine Probleme mehr, tut sich bei Dominic Thiem die nächste Baustelle auf. Die Schmerzen in der Hand sollen Folge der Überbelastung sein, dabei hat der 28-Jährige noch großen Trainingsrückstand. Das trübt die Aussichten.

Eigentlich wollte Dominic Thiem am Montag im Rahmen eines Medientermins Positives verkünden und über seine unmittelbar bevorstehende Rückkehr auf die Tennistour sprechen. So viel zur Theorie. In der Praxis musste der 28-Jährige dann erklären, warum er nicht wie geplant beim dieswöchigen ATP-Turnier im argentinischen Córdoba aufschlägt.

Der Grund: Nach der alten Verletzung (Handgelenk) ist nun eine neue aufgetreten. Schon vor einigen Tagen hatte Thiem Schmerzen in der rechten Schlaghand verspürt, eine Bänderzerrung zwischen den Fingern. Es sei eine „kleine Verletzung“ aufgrund der Überbelastung, die aber „starke Schmerzen“ hervorruft, wie Thiem selbst sagt.