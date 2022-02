Massenmörder Breiviks Antrag auf Haftentlassung abgelehnt

Ein norwegisches Gericht hat den Antrag des Massenmörders Anders Behring Breiviks auf Bewährung abgelehnt.

In einem Urteil vom Dienstag ordnete das norwegische Gericht an, dass Anders Bering Breivik im Gefängnis bleiben muss. Breivik, ein antimuslimischer Neonazi, tötete 77 Menschen in Norwegens schlimmster Gräueltat in Friedenszeiten im Juli 2011. Er tötete acht Menschen mit einer Autobombe in Oslo und erschoss dann 69 Menschen, die meisten von ihnen Teenager, in einem Jugendlager der Arbeiterpartei.

"Das Risiko von Gewalt ist real und erheblich und entspricht jenem bei der ersten Verurteilung von Breivik", hieß es in dem einstimmigen Urteil des Bezirksgerichts in Telemark.

Verwahrung bedeutet in Norwegen im Gegensatz zu einer normalen Gefängnisstrafe so viel wie eine zeitlich unbegrenzte Strafe: Sie kann alle fünf Jahre verlängert werden. Es ist offen, ob Breivik jemals wieder aus dem Gefängnis entlassen wird. Das norwegische Recht räumt Verurteilten jedoch ein, nach Ablauf der Mindestdauer ihrer Strafe eine Freilassung auf Bewährung zu beantragen. Das hatte Breivik im September 2020 getan. Er behauptete in der Verhandlung, der Gewalt abgeschworen zu haben. Er sei aber weiter Nationalsozialist. Zudem beschwerte er sich über seine Haftbedingungen.

Der 42-Jährige will jetzt gegen die Ablehnung seines Antrages in Berufung gehen, wie sein Verteidiger Øystein Storrvik den norwegischen Sendern NRK und TV2 mitteilte. Dem Urteil zufolge halten die Richter Breivik weiterhin für gefährlich. Er habe Verbrechen begangen, die in der norwegischen Rechtsgeschichte beispiellos seien und vertrete heute dieselben ideologischen Standpunkte wie 2011. Das Gericht habe keine Zweifel daran, dass er auch heute noch in der Lage sei, neue schwere Verbrechen zu begehen.

Staatsanwältin plädierte für Haftverlängerung

Breivik habe zwar erklärt, er habe sich verändert, sagte Staatsanwältin Hulda Karlsdottir am Donnerstag bei einer Verhandlung im Gefängnis Skien, bei der es um einen Antrag des Utöya-Mörders auf Haftentlassung auf Bewährung geht. Nach Ansicht der Ankläger gab es eine solche Veränderung aber nicht.

Von Breivik gehe dieselbe Gefahr aus wie vor zehn Jahren. Karlsdottir bat das zuständige Gericht deshalb, den Antrag des heute 42-Jährigen abzuweisen. Die Angelegenheit sei aus Sicht der Staatsanwaltschaft eindeutig. Breivik sei nicht zu trauen, sagte Karlsdottir. Der Breivik, der heute um Vertrauen bitte, sei derselbe Breivik, der damals das Osloer Regierungsviertel angegriffen und ein Massaker auf der Insel Utöya angerichtet habe. Es gebe in Norwegen keinen Täter, der so schwere Straftaten begangen habe wie er.

Mindestdauer war abgesessen

Breivik hatte bei Terroranschlägen im Osloer Regierungsviertel und auf der Insel Utöya aus rechtsextremen und islamfeindlichen Motiven insgesamt 77 Menschen getötet. Im Sommer 2012 wurde er zur damaligen Höchststrafe von 21 Jahren Verwahrung mit einer Mindestdauer von zehn Jahren verurteilt. Seit Dienstag war darüber in der Haftanstalt vor dem Bezirksgericht Telemark verhandelt worden. Das Urteil kam nun früher, als von vielen erwartet.

