Die große Party des Gesindes: Was es an Lichtmess zu feiern gibt

Drucken

Hauptbild • Erste Frühlingsboten: Bei Mariä Lichtmess geht es um viel mehr, als in der Bibel steht. Für das Gesinde war dieser frühere Feiertag besser als Weihnachten. • Getty Images

Das Fest der „Darstellung des Herrn“ steht für längere Tage und erste Frühlingsgefühle. Aber es erinnert auch an das harte Los der Knechte und Mägde, für die Anfang Februar oft der einzige Lichtblick des Jahres war.

Wie lang fällt der Schritt aus, wenn eine Mücke geht? Sehr kurz muss es jedenfalls sein, dieses „Muckngahn“, das der Volksmund als Bild heranzieht. So unmerklich für uns unaufmerksame Betrachter der Natur wie das klein wenig Mehr an Tageslicht, das uns die paar Tage zwischen der Wintersonnenwende und Weihnachten bescheren. Zu Neujahr entspricht es schon einem „Hahnentritt“, zu Dreikönig einem „Hirschensprung“ – und zu Mariä Lichtmess ist es endlich „a ganze Stund“. Am heutigen 2. Februar feiern wir, dass die Tage wieder sichtbar, spürbar, fürs Gemüt erlebbar länger werden. Dass wir Licht am Ende des Wintertunnels sehen.

Aber was hat das mit der Mutter Jesu zu tun? Und was mit der „Darstellung des Herrn“ im Tempel, um die es laut Liturgie an diesem früheren Feiertag geht? Dahinter stehen zwei archaische, befremdlich wirkende religiöse Bräuche: Frauen galten nach der blutigen Geburt als unrein. Bezeichnenderweise länger, nämlich 80 Tage, wenn sie eines Mädchens genasen. Das Jesuskind aber war ja männlich, also konnte sich Maria schon 40 Tage nach der Niederkunft im Stall durch ein Tieropfer im Tempel „reinigen“ und „sühnen“. Und weil es sich bei Jesus um einen Erstgeborenen handelte, gehörte er rechtens Gott, er musste diesem von den leiblichen Eltern erst abgekauft werden – durch ein Geldopfer, ebenfalls im Tempel.