Die Sozialdemokratisierung der ÖVP und Milliarden aus der Gießkanne

„Koste es, was es wolle.“ Die Parole, die Ex-Kanzler Sebastian Kurz zu Beginn der Pandemie ausgegeben hat, wird als einer der prägenden Sätze in der Coronakrise in Erinnerung bleiben.

Die großzügigen Zahlungen der Bundesregierung werden künftige Generationen noch lange abbezahlen müssen. Darüber und warum die hohe Inflation zwar den Bürgern das Geld aus den Taschen frisst, für den Staat aber gar nicht ungelegen kommt, spricht David Freudenthaler mit „Presse"-Wirtschaftschef Gerhard Hofer.

