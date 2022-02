Wer hat den besten Wein im Keller?

Noch bis Samstag findet die Veranstaltungsreihe „Arlberg Weinberg“ statt. Das Hotel Kristiania gewann den „Best Bottle Award“.

Zwei Jahre musste pausiert werden, diesmal aber hat es geklappt. Die Veranstaltungsreihe „Arlberg Weinberg“ findet dieser Tage in Lech Zürs am Arlberg statt. Noch bis kommenden Samstag können spezielle Menüs und Weine verkostet, sowie Wein-Veranstaltungen besucht werden.

Montagabend wurden im Rahmen des „Best Bottle Awards“ besondere Weine aus dem In- und Ausland gekürt. Eine Fachjury mit Gästen verkostete Weine, die aus Riesling oder aus Pinot Noir vinifiziert wurden (mindestens drei bzw fünf Jahre gereift sein mussten sowie in der Karte nicht mehr als 200 bzw. 300 Euro kosten durften). Zwölf Weine kamen ins Finale und wurde in einer Blindverkostung im Hotel Post Lech serviert.

Bewertet wurde die Weine je zur Hälfte von einer Fachjury – mit Sommelière Elena Rameder (Aelium, St. Pölten), den Winzern Theresa Breuer, Gunther Künstler und Lucas Pichler, sowie den Journalisten Wolfgang Fassbender (NZZ) und Jürgen Schmücking (BioRama) – sowie durch die weiteren Gäste. Kurator Willi Balanjuk (A la Carte) moderierte die Veranstaltung.

Als Sieger ging ein Pinot Noir der Domaine des Comtes Lafon (Les Duresses 1er Cru, 2005, Burgund) hervor, eingereicht von Sommelière Sabine Ebner, Hotel Kristiania. Platz zwei ging an den Riesling Kellerberg (2010) vom Weingut FX Pichler (Wachau), eingereicht vom Burg Hotel Oberlech, Platz drei an den Petite Chapelle 1er (2005) der Domaine Bruno Clair (Burgund), Restaurant Fux.

