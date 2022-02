Mit Lachen und Fremdschämen ins chinesische Neue Jahr

Die Frühlingsfestgala im chinesischen Staatsfernsehen ist die mit Abstand größte TV-Show der Welt. Neben Unterhaltung mischt sich immer öfter plumpe Politpropaganda ins Programm.

Wie bei uns das „Dinner for One“ gehört zum chinesischen Neujahr die „Frühlingsfestgala“ im Fernsehen zum tradierten Ritual dazu: Die Familienmitglieder sitzen bei gefüllten Teigtaschen beisammen, während im Hintergrund die Flimmerkiste läuft – oft auch nur, um die sich anbahnende Langeweile zu übertünchen.



Was die 1983 erstmals ausgestrahlte Fernsehsendung so besonders macht, ist allein die Dimension: Mit mehr als 700 Millionen chinesischen Zuschauerinnen und Zuschauern ist sie größte der Welt. Im vergangenen Jahr haben gar mit Auslandschinesen eingerechnet fast 1,3 Milliarden Menschen das Spektakel verfolgt. Und auch an diesem Montagabend hat die TV-Gala wie immer vier Stunden vor Mitternacht den Countdown zum neuen Jahr eingeläutet.