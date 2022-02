Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Eis in Grönland schmilzt: Der Grönländische Eisschild hat in den vergangenen 20 Jahren 4,7 Milliarden Tonnen Eis verloren und damit den Meeresspiegel um 1,2 Zentimeter ansteigen lassen. Mehr dazu

SPÖ-OÖ "verliert" ihre Chefin: Birgit Gerstorfer muss ihren Urlaub abbrechen und als SPÖ-Obfrau gehen. Offiziell wegen einer misslungenen Plakatkampagne. Doch hinter dem Rückzug steckt mehr. Mehr dazu [premium]

Impfstoff-Antrag für Kleinkinder in USA: Die Pharmaunternehmen BionTech und Pfizer haben eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff für Kinder unter fünf Jahren beantragt. Das Vakzin soll für Kinder im Alter von sechs Monaten bis einschließlich vier Jahren eingesetzt werden können, teilten BionTech/Pfizer am Dienstag mit. Mehr dazu

Beim Holocaust ging es „nicht um Rasse“: Der TV-Sender ABC suspendiert die Talkshow-Moderatorin Whoopi Goldberg für zwei Wochen. Zuvor hatte sie mit Äußerungen zum Holocaust für Irritationen gesorgt. Mehr dazu

„Get Back“ war ein Lied, in dem es um Migranten ging: Die Verknüpfung von EU-Handelserleichterungen mit der verpflichtenden Rückübernahme von abgewiesenen Asylwerbern erinnere nicht nur an den Beatles-Hit, schreibt Wolfgang Böhm in seiner Morgenglosse. Sie sei auch ein wichtiger Baustein für eine gerechtere Zuwanderung. Mehr dazu

Die Sozialdemokratisierung der ÖVP: Das „Koste es, was es wolle“ wird für die Steuerzahler immer teurer. Wirtschaftsressortleiter Gerhard Hofer erklärt im "Presse"-Podcast, warum ausgerechnet die Volkspartei derzeit mit Geld um sich wirft, warum sich viele Unternehmen durch üppige Förderungen eine goldene Nase verdient haben und wer dafür bezahlen wird. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über die Notwendigkeit von Eheberatungsstellen: Der Gedanke, Leuten, von denen keine gesunde, keine vollwertige Nachkommenschaft zu erwarten ist, den Eintritt ins Ehegemach zu erschweren, scheine greifbare Formen anzunehmen. Mehr dazu [premium]