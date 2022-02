Ohne Video und mit Zeitverzögerung: Wie man in den Ländern gurgelt

Den Weg in die Teststraße muss man für den PCR-Test nicht mehr antreten. Es reicht – je nach Bundesland – der Weg zu Billa, Spar oder Sutterlüty.

Auch außerhalb Wiens werden nun Gurgel-PCR-Tests verwendet. Wie gut funktioniert das? Und wie fälschungssicher sind die Systeme?

In Wien gurgelt alles – und zwar schon lang. Bis zu 800.000 PCR-Tests können in der Hauptstadt so täglich gemacht und ausgewertet werden. Ein einsamer Spitzenwert. Im internationalen Vergleich – und im Vergleich zu den anderen Bundesländern.

Dort wurden die Gurgelselbsttests erst mit Verspätung ausgerollt. Es wurde auf unterschiedliche Konzepte und Anbieter gesetzt. Insbesondere zu Beginn war das von Klagen über unzureichende Testkapazitäten und Unzuverlässigkeit begleitet. Doch wie sieht es mittlerweile aus?

„Die Presse“ hat in drei ausgewählten Bundesländern den Praxistest gemacht: Wie rasch kommt man an die Gurgel-PCR-Tests, wie einfach ist die Durchführung und wie fälschungssicher ist das System?