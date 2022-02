Kim Kardashian nun auch offizielles Aushängeschild für Balenciaga

Mit Schauspielerin Isabelle Huppert und einer Handvoll Models an ihrer Seite ist Kim Kardashian in der neuen Kampagne des Modehauses zu sehen.

Bisher war Ur-Influencerin und Unternehmerin Kim Kardashian zumindest inoffiziell eine wandelnde Werbeträgerin der Marke Balenciaga. Bei großen Events, zuletzt Saturday Night Life, der Met Gala etwa oder den People's Choice Awards, sah man sie zuletzt in Balenciaga gewickelt - buchstäblich. Zur Erinnerung: An der Met Gala nahm sie quasi gesichtslos in einem Bodysuit vom Scheitel bis zur Sohle teil. Auch Isabelle Huppert, die nun neben Kardashian für Balenciaga wirbt, war zuletzt schon für die Marke im Einsatz: Zum Beispiel auf dem Red Carpet der Modeschau vor dem Théâtre de la Ville, wo Defilee und Fotosession auf dem roten Teppich ineinander liefen.

Ab sofort soll Kardashian auch ganz offiziell das Modehaus verkörpern. Neben der französischen Schauspielerin Isabelle Huppert und dem in London lebenden Model Tommy Blue ist sie das Gesicht der neuen Kampagne. Fotografiert wurde diese von Stef Mitchell, einem in New York lebenden Australier, erscheinen soll sie in mehreren Teilen. Die engagierten Gesichter seien „Freunde der Marke“, heißt es in der Pressemitteilung. Abgelichtet wurden sie dort, wo sie leben und arbeiten. Kim Kardashian ist in ihrem Anwesen in Calabasas, Kalifornien zu sehen, Isabelle Huppert in ihrem Haus in Paris. Das Model Tommy Blue wurde in seinem Londoner Atelier fotografiert. So sollen die Bilder vertraut erscheinen und zugänglich erscheinen.

Isabelle Huppert in ihrem Haus in Paris. Stef Mitchell/beigestellt

Tommy Blue in seinem Atelier in London. Stef Mitchell/beigestellt

It-Pieces

Die Kampagne setzt hauptsächlich Schuhe, Taschen und Accessoires in Szene. In schwarzem Bodysuit - ähnlich dem der Met Gala - posiert Kardashian auf einem weißen Sofa in einer Pose, die nahelegt, sie würde gerade ein Selfie von sich schießen. Hingucker ist hier, zumindest farbentechnisch, die giftgrüne „Le Cagole“-Handtasche neben ihr. Ein anderes Bild zeigt dasselbe Modell in Schwarz mit passenden Stiefeln - Kardashian im Leopardenmuster-Mantel.

Kim Kardashian mit "Le Cagole"-Tasche und passenden Stiefeln. Stef Mitchell/beigestellt

Die Kulttasche „Hourglass“ (auf Deutsch: Sanduhr, abgeleitet von der Form), hier in Weiß abgelichtet, habt sich vom schwarzen Ganzkörperlook der Unternehmerin ab, sie steht dabei im Flur ihres Hauses.

Kim Kardashian mit "Hourglass"-Tasche. Stef Mitchell/beigestellt

Auch als eigenständige Modeunternehmerin hat Kim Kardashian derzeit übrigens ein gutes Händchen. Der Wert ihrer Shapewear-Marke Skims, für die sie gerade im knappen Valentinstagslook posiert, wurde nach einer neuen Investmentrunde zuletzt auf über 3,2 Milliarden Dollar geschätzt, wie Forbes berichtete. Das bedeutet einen Zugewinn von Kardashians persönlichem Vermögen um etwa 600 Millionen Dollar. Es soll insgesamt nun etwa 1,8 Milliarden Dollar betragen.

(evdin)