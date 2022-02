Fast 40.000 Corona-Neuinfektionen, 16 Todesfälle

Heute wird mit 39.410 Neuinfektionen der zweithöchste Wert in der Pandemie gemeldet. Die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern steigt weiter an. Seit gestern sind 16 infizierte Personen verstorben.

Die Omikron-Variante des Coronavirus sorgt weiterhin für sehr hohe Infektionszahlen in Österreich. Heute melden die Ministerien 39.410 neue Ansteckungen. Streng genommen wäre dies ein neuer Höchststand, offiziell ist es der zweithöchste Wert an Neuinfektionen. Mehr wurden bisher nur am Donnerstag vor einer Woche mit 43.053 verzeichnet. An diesem Tag gab es jedoch eine Nachmeldung von rund 6000 Fällen, womit der bereinigte Wert bei 37.044 lag.

Der Schnitt der vergangenen sieben Tage liegt heute mit 33.753 wieder deutlich unter der Zahl der Neuninfektionen. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern klettert ebenfalls weiter nach oben und liegt heute bei 2645,1.

Einen Anstieg verzeichnen auch die Spitäler. Seit gestern wurden 49 weitere Covid-19-Patienten aufgenommen. Somit müssen derzeit 1697 Erkrankte stationär behandelt werden. Auch auf den Intensivstationen zeichnet sich ein leichter Aufwärtstrend ab. 185 Schwerkranke müssen aktuell intensivmedizinisch behandelt werden, das sind um fünf mehr als am Vortag.

Seit gestern haben 16 Personen mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren. Innerhalb der vergangenen Woche waren es 113, im Laufe der Pandemie gab es bisher 14.143 Todesopfer zu beklagen.

Mehr Informationen in Kürze.

(red.)