Seestadt Aspern: Dachgleiche für Bauprojekt „Am Seebogen“

HNP Architects zeichnet für die Planung einer Wohn- und Gewerbeimmobilie verantwortlich.

In der Seestadt Aspern fand kürzlich die Dachgleiche für eine Wohn- und Gewerbeimmobilie im Quartier „Am Seebogen“ - am Bauplatz 2 - statt. Das Projekt des Entwicklers ARE will künftig Wohnen, Arbeiten, Kinderspielbereiche und Nahversorgung anbieten. Dabei handelt es sich konkret um einen Wohnbau mit 71 Mietwohnungen. Die Ein- bis Vier-Zimmerwohnungen verfügen über Freiflächen wie Balkone, Terrassen und Gärten. Ein Supermarkt soll die Nahversorgung innerhalb des Projekts „Am Seebogen“ übernehmen. Im sogenannten „Stadtauge“ - eine überdachte Freifläche - will man den künftigen Bewohnern einen freien Blick vom 1. bis zum 5. Obergeschoß durch das Gebäude in den Park ermöglichen. Für die Architektur zeichnet HNP Architects verantwortlich. „Ziel war es, einen zukunftsorientierten urbanen Nutzungsmix zu schaffen. Die Verbindung von hoher Lebens- und Arbeitsqualität stand dabei im Mittelpunkt.“, sagt Oliver Oszwald, Partner bei HNP Architects. „Der Wohnungsmix ermöglicht die Durchmischung für Menschen unterschiedlichen Alters in verschiedenen Lebensabschnitten mit den unterschiedlichsten Lebensstilen.“ Die Fertigstellung ist im Herbst 2022 vorgesehen.