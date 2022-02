Drucken

Hauptbild • Britische, holländische, estnische, spanische und andere Soldaten bei einer Parade in der estnischen Stadt Narwa an der Grenze zu Russland (Archivbild von 2015). • REUTERS

Der frühere Vize-Oberbehlshaber der Nato für Europa, der Brite Richard Shirreff, fordert Entschlossenheit: Putin halte Europa eine Pistole an den Kopf, die Nato müsse also ihre Kräfte im Osten schnell ausbauen, denn Russland verstehe nur Stärke. In einem Buch nahm er vor Jahren die jetzigen Entwicklungen vorweg.

Als langjähriger Offizier der Panzertruppe neigt man vielleicht zu einer, sagen wir, stahlharten Ausdrucksweise: Der frühere Vizechef des Nato-Oberkommandos für Europa (SACEUR), General Sir Alexander Richard Shirreff, fordert den Westen angesichts der Lage in Osteuropa zu einer entschlosseneren und härteren Haltung gegenüber Russland auf. Jetzt sei die Zeit gekommen, meint der Brite, Moskau eindeutig klarzumachen, dass die Nato ihre östlichen Mitglieder wie die baltischen Staaten und Rumänien auf jeden Fall verteidigen und einen Krieg in Kauf nehmen werde. Man müsse durch Taten zeigen: „Wir sind zum Kampf bereit."

Shirreff (66) war als Offizier in der Panzertruppe und mechanisierten Verbänden nach oben gekommen, führte unter anderem die 7. Panzerbrigade (die legendären „Wüstenratten") während ihrer Stationierung im Kosovo anno 2000. 2011 bis 2014 war er Deputy Supreme Allied Commander Europe und stieg in den Generalsrang auf. Dieser Posten (Vize-SACEUR) wird traditionell mit einem britischen Offizier besetzt, gelegentlich waren es auch Deutsche. Der Oberbehlshaber für Europa indes ist stets US-Amerikaner.