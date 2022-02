Maskenpflicht an Volksschulen fällt am 14. Februar

(c) Getty Images (Sean Gallup)

Die Maskenpflicht an den Schulen fällt schrittweise (Archibild).

Im Turnunterricht aller Altersstufen kann die Maske bereits ab Montag abgenommen werden.

Nachdem die Regierung Lockerungen bei den allgemeinen Corona-Maßnahmen angekündigt hat, folgen nun Schritte in den Schulen. Man überprüfe derzeit mit Experten, wie die Maskenpflicht stufenweise fallen kann, sagte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Es sei ihm bewusst, dass das Maskentragen in der Schule nicht einfach sei, deshalb sei es das Ziel, "schrittweise zurück zur Normalität" zu kommen.

Zwei erste Schritte wurden nun bereits beschlossen: Ab Montag kann die Maske beim Turnunterricht abgenommen werden, es gilt aber weiter die Empfehlung diesen draußen und mit Abstand abzuhalten. Und ab 14. Februar fällt die Maskenpflicht am Sitzplatz in Volksschulen.

Zwei Antigentests für Ferien

Die Sicherheitsphase an den Schulen gilt noch bis Ende Februar. Schüler erhalten für die Semesterferien je zwei Antigentests, um eine sichere Rückkehr an die Schulen zu gewährleisten, wie Polaschek betonte. Schülerinnen und Schüler müssen sich aktuell unabhängig vom Impfstatus dreimal pro Woche testen - ab nächster Woche, wie jetzt schon in Wien, zwei Mal davon mit PCR-Tests.

Auf die aktuell hohen Infektionszahlen angesprochen, argumentierte Polaschek, dass die Regierung eben generell Lockerungsschritte in Aussicht gestellt habe und die Omikron-Welle laut Experten "allmählich am Brechen" sei. Schulveranstaltungen bleiben bis auf weiteres untersagt.

(Red./APA)