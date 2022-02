Sieben Autos für Niki

Landmarks aus 15 Jahren Formel 1. Drei Weltmeister sind dabei.

Laudas Formel-1-Karriere überspannte (inklusive Auszeit) 15 Jahre. Aerodynamik war durchgehend das Thema dieser Zeit. Die großen Pionierschritte wurden zwar von Lotus gesetzt, aber auch jedes andere Team musste sich der Erforschung des „ground effects“, also des Anpressdrucks, stellen. Anfangs spielte man mit Unterboden, Schürzen und Abdichtungen herum, bis durch den (rasch verbotenen) Brabham Alfa von 1978 klar wurde, dass man auch im erlaubten Bereich radikalere Lösungen suchen musste. Am Anfang der Lauda-Jahre wurde der Übergang von Rohrrahmen zu Monocoque abgeschlossen, immer besseres Material bis zu Carbon optimierte die Steifigkeit der Wagen auf ungeahnte Weise.



Während seiner Auszeit (ab 1980) erkannte Lauda, wo künftig die Musik spielen würde (Turbo, Porsche, McLaren) und war fürs Comeback rechtzeitig zur Stelle. Hübsch zu sehen sind die Spielereien mit den Airboxes der Saugermotoren bis zur Befriedung der Linien durch das Turbomodell. In der Spanne dieser Jahre stiegen die Gagen der etablierten Spitzenfahrer ums Fünffache, danach ums Zehn-, dann Hundertfache. Weniger dramatisch war die Entwicklung bei der Fahrersicherheit (immerhin Schritt um Schritt). Dass unser Zeichner hauptsächlich die Farbe Rot wählte, entspricht zufällig den Lauda-Autos, rundherum gab es natürlich auch schwarz, gelb, grün, blau.

March 711 (c) Mathias Böhm

Bissl berühmt als „tea tray“ wegen der Schnauze. Glücklose Konstruktion. Auch als Leihauto für Lauda beim GP Zeltweg zum Vergessen.



Motor: Ford Cosworth V8, 2993 ccm

Leistung: 450 PS

Gewicht: 560 kg

Bauzeit: 1971

BRM P160 (c) Mathias Böhm

Niki zog im Regenrennen von Monaco 1973 eine solche Show ab, dass Enzo Ferrari ihm eine Weltkarriere eröffnete.



Motor: V12, 2998 ccm

Leistung: 450 PS

Gewicht: 550 kg

Bauzeit: 1971–1974

Ferrari 312 B3 (c) Mathias Böhm

Ferraris Glamour, aber technisch Luft nach oben. Ideal für Lauda, um sein Auto-Feeling einzubringen und die Firma auf Touren zu bringen.



Motor: V12, 2991 ccm

Leistung: 460 PS

Gewicht: 580 kg

Bauzeit: 1973–1975

Ferrari 312 T (c) Mathias Böhm

Denkmal von einem Zwölfzylinder, erstes Weltmeisterauto für Lauda, auch ein Produkt des Teamworks mit Techniker Mauro Forghieri.



Motor: V12, 2991 ccm

Leistung: 495 PS

Gewicht: 595 kg

Bauzeit: 1975

Ferrari 312 T2 (c) Mathias Böhm

Die Ursachen des Nürburgring-Unfalls wurden nie wirklich geklärt, umso eindeutiger Laudas Dominanz 1976, die zum zweiten Titel führte.



Motor: V12, 2991 ccm

Leistung: 505 PS

Gewicht: 595 kg

Bauzeit: 1976-1977

Brabham Alfa BT 46B (c) Mathias Böhm

Auf ewig das Staubsaugerauto, Thema Anpressdruck. Am Heck das Ventilator-Gehäuse. EIN Sieg (Schweden) und Halleluja.



Motor: Alfa Romeo V12, 2998 ccm

Leistung: 490 PS

Gewicht: 630 kg

Bauzeit: 1978

McLaren MP4/2 (c) Mathias Böhm