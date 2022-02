Medien in Ungarn wurde rechtswidrig der Spitalszugang verwehrt

(c) APA/AFP/MTI Fot�szerkeszt�s�g/KRISZAN CSABA (KRISZAN CSABA)

Nur staatliche Medien hatten während der Pandemie zur Recherche in Krankenhäuser gehen dürfen. Ein Onlineportal gewann einen Prozess gegen das Ministerium für Humanressourcen. Ob das etwas ändert?

Das ungarische Ministerium für Humanressourcen (EMMI) hat den Medien während der Corona-Pandemie rechtswidrig pauschal den Zugang zu den Spitälern verwehrt, lautet das rechtskräftige Urteil des Hauptstädtischen Gerichts in Budapest. Demnach liegt die Entscheidung über den Zutritt der Presse zu den Spitälern allein in der Kompetenz von deren Direktoren, nicht in jener des Ministeriums.

Den Prozess hatte das Onlineportal "Telex" mit Hilfe der Gesellschaft für Freiheitsrechte (TASZ) angestrengt. Laut der Mitteilung von Telex hatte das Ministerium den Medien ein pauschales Verbot per E-Mail mitgeteilt und dies mit der "Pandemie-Bereitschaft" begründet. Nur die staatlichen Medien, die in der Holding MTVA zusammengefasst sind, seien in den Spitälern zugelassen, hieß es. Da den von der Regierung unabhängigen Medien der Zutritt zu Spitälern und anderen Gesundheitseinrichtungen verwehrt wurde, konnten diese nicht über den dortigen Kampf gegen die Pandemie an der Front berichten, erinnerte das Portal.

Bereits im März 2021 protestierten daher 28 regierungsunabhängige Redaktionen in einem gemeinsamen offenen Brief gegen die Einschränkungen. Sie argumentierten, dass der offene Zugang der Medien zu Krankenhäusern und deren Mitarbeitern für das Verständnis der Pandemie-Situation und die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung unumgänglich sei.

Klage zunächst abgewiesen

Zuvor hatte das Ministerium vom Hauptstädtischen Gericht beantragt, die Beschwerde der Online-Zeitung überhaupt abzuweisen, was das Gericht zunächst auch tat. Die Kurie (früher Oberstes Gericht) hob jedoch im Oktober 2021 diese Entscheidung auf. Damit musste sich das Hauptstädtische Gericht inhaltlich mit dem Fall beschäftigen und ein Urteil fällen.

Laut Einschätzungen in den Medien sind die praktischen Auswirkungen des am Mittwoch bekannt gewordenen Urteils jedoch fraglich, da die Krankenhausdirektoren in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Ministerium stünden.

(APA/dpa)