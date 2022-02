Eine neue Ära der Präzisionsmedizin

Innovationen. Die Krebsforschung schreitet rasch voran und bringt immer mehr Lebensqualität für Patientinnen und Patienten mit sich.

Zell- und Gentherapien, Radioliganden, innovative Immuntherapien – neue Forschungsansätze in der Onkologie bieten Hoffnung für Betroffene. Novartis investiert stark in die Entwicklung und Bereitstellung dieser neuen Technologien für Patientinnen und Patienten, erklärt Mag. Bernhard Mraz, Medical Director Novartis Oncology Austria.

Wie haben sich die Therapiemöglichkeiten in der Onkologie in den vergangenen Jahren verbessert?

Wir haben heute dank der Präzisionsmedizin ein besseres Verständnis für die verschiedenen Krebserkrankungen und es können auch frühere Vorhersagen darüber getroffen werden, ob ein Molekül zu einer vielversprechenden Therapie führt. Die moderne Krebsmedizin der letzten Jahre trägt dazu bei, dass Patientinnen und Patienten mehr Lebensqualität und wertvolle Lebenszeit gewinnen. Krebs wird zunehmend eine chronische Erkrankung, ist heutzutage in manchen Bereichen heilbar und mit neuen diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten immer besser behandelbar. Wichtig ist dabei der rasche und breite Zugang zu Innovationen. Bei Brustkrebs zeigt sich zum Beispiel, dass der Einsatz innovativer Therapieformen den betroffenen Patientinnen im Vergleich zur Standardtherapie durchschnittlich zwei weitere gesunde Lebensjahre bringt.

Österreich spielt im Bereich der Forschung ganz vorne mit. Welche Bedeutung hat Österreich als Forschungsstandort im Bereich der Onkologie für Novartis?

Etwa 3,2 Millionen Euro investierte Novartis 2020 in klinische Studien an österreichischen Studienzentren und ist bei der Anzahl der klinischen Studien in Österreich führend innerhalb der Pharmaindustrie. Mehr als die Hälfte der durchgeführten klinischen Studien entfallen dabei auf die Onkologie. Durch Kooperationen setzt Novartis wichtige Innovationsimpulse in Österreich.

Aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit mit unseren medizinischen Partnern in Forschung und klinischer Praxis war Österreich beispielsweise eines der führenden Länder bei der Entwicklung der CAR-T-Zelltherapie. Österreichische Expertinnen und Experten konnten frühzeitig umfangreiche Erfahrungen mit diesen neuen Therapieansätzen sammeln und gehören weltweit zu den Spezialisten auf diesem Gebiet. Auch die österreichischen Patientinnen und Patienten konnten dadurch im internationalen Vergleich schon sehr früh davon profitieren.

Welche Bedeutung hat die klinische Forschung auch bei Indikationen, für die es bisher noch keine Therapien gab und welche Innovationen sind in den nächsten Jahren zu erwarten?

Bei Novartis Oncology forschen wir stetig an innovativen Therapien für bislang nicht oder unzureichend behandelbare onkologische Erkrankungen. Wir setzen dabei auf vier unterschiedliche Therapie-Plattformen. Neben zielgerichteten Therapien und Zell- und Gentherapien forschen wir auch an innovativen Immuntherapien und Therapien mit Radioliganden. Es ist und bleibt Ziel jeder Forschungstätigkeit, Krankheiten besser zu verstehen, sodass Patientinnen und Patienten dank medikamentöser Therapie von ihrer Krankheit zukünftig vollständig geheilt werden können. Gleichzeitig ist es ebenfalls wichtig, dass neue und innovative Therapien weniger Nebenwirkungen haben, damit Betroffene auch während der Behandlung eine möglichst gute Lebensqualität haben. Ein weiteres Zukunftsfeld sind digitale Anwendungen über die Therapie hinaus, die die Patienten-Stimme stärken und Empowerment geben. Novartis ist hier Partner von verschiedenen Initiativen wie etwa „E-SMART“ oder der IMI-H2O Initiative der EU.

