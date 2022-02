"Österreich war immer das Einfallstor für KGB-Geld"

Die Kreml-Insiderin Catherine Belton über die Macht von Wladimir Putins inneren Zirkel, schwarze Kassen, Parallelen zum KGB und die Eskalation an der Grenze zur Ukraine.

Russland lässt hunderttausend Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren. Die Gretchenfrage zu Beginn: Was will Präsident Wladimir Putin?

Er will Europas Sicherheitslandschaft nach dem Kalten Krieg neu zeichnen. Wladimir Putin hat ja schon auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 über die von den USA dominierte Weltordnung und über geplante Raketenabwehrsysteme in Osteuropa geklagt. Er war also schon längere Zeit zornig.

Aber warum gerade jetzt?