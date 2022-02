Langlaufen im Mostviertel: Ein Zentrum mit fünf Knoten

Das nordische Zentrum St. Aegyd am Neuwalde bietet eine große Vielfalt attraktiver Loipen.

Wieso nur kann man in Österreich nicht einfach Nein sagen? Als ich neulich in Kernhof (Gemeinde St. Aegyd am Neuwalde, Bezirk Lilienfeld) einen vorbei spazierenden Einheimischen fragte, ob hier die Loipe beginne, sagte er freundlich: Ja, aber man kann auch – und in dem Moment deutete er in eine andere Richtung – da gehen. Ein klares Nein wäre angesichts der Sackgasse bzw. -loipe, in die ich loslief, treffender gewesen.

Grafik: Gregor Käfer/"Die Presse"

Die richtige Loipe aber passte, einmal gefunden, allerbestens. Man läuft den Pfeilen folgend los und kann bald entscheiden, ob eine fordernde, aber gut fahrbare Steigung plus Abfahrt dabei sein soll (die – bisschen übertrieben – schwarze Gippelloipe). Wenn nicht, bleibt später die Wahl zwischen einer ausführlicheren Variante im Flachen (Hinterbichlerloipe, rot) und der kurzen Lanzingerloipe (blau), alles vor der 1000 Meter hoch aufragenden Nordwand des Gippel (1669 m).

Gespurt wird, bei ausreichender Schneelage, täglich; im Hintergrund der Gippel Benedikt Kommenda

Liegt genug Schnee, wird täglich neu für Skater und Klassiker gespurt (www.nordischeszentrum.at). Der rührige Bürgermeister Karl Oysmüller ist auch langlauftechnisch ganz vorn dabei, sportlich und als Obmann des Vereins Nordisches Zentrum St. Aegyd. Auch mit Hilfe von Crowdfunding und Ecoplus-Förderung konnte voriges Jahr eine moderne Pistenraupe angeschafft werden, mit der Freiwillige auch gleich in zwei benachbarten Loipengebieten ihre Spuren ziehen: darunter – oder eigentlich darüber – die Göllerloipen am Gscheid, die auf knapp 1000 Meter Seehöhe mehr Schneesicherheit bieten als Kernhof (690 m). Zwei – auch buchstäblich – weitere Knoten aus Loipen, die zu diesem Langlauf-Hotspot 50 km südlich von St. Pölten gehören (Langeau, Zweiländerloipen), werden mit nicht weniger Engagement, aber mit weniger modernen Geräten bearbeitet.

Zurück zum Beginn: Am besten parken und starten Sie in Kernhof beim alten Bahnhof, seit 1988 ohne Bahn.

