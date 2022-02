Leistbares Wohnen in der Großstadt, eine Illusion?

Auch ohne staatliche Preisregulierung kann Wohnen wieder erschwinglicher werden. Die Instrumente dafür sind vorhanden.

Medien berichten in immer kürzeren Abständen über nicht mehr leistbare Wohnungsmieten in städtischen Ballungsräumen. Junge Familien finden kaum mehr einkommensadäquate Mietwohnungen, so sie nicht das Glück haben, in eine geförderte Sozialwohnung einziehen zu können oder von ihren Eltern unterstützt zu werden. Gar nicht davon zu reden, dass Preise für Eigentumswohnungen, auch für mittelständische Familien, unerschwingliche Höhen erreicht haben. Das ist kein regionales Phänomen, sondern betrifft fast alle westlich orientierten Metropolen.

Warum explodieren die Mieten und Wohnungspreise auf dem freien Markt? In einem 2019 veröffentlichten Interview erläutert ein bekannter Wiener Bauträger, der sowohl im frei finanzierten als auch geförderten Wohnbau tätig ist, das Kernproblem: Galt früher als Faustformel, dass die Kosten für das Grundstück maximal 20 Prozent der Gesamtbaukosten betragen dürfen, so sei man jetzt bei fast 70 Prozent. (W. Kallinger, „Der Standard“, 13.3.2019). Bei kaum über der Inflationsrate liegenden Steigerungsraten der reinen Baukosten wird klar, wo der Grund für die exorbitante Preisentwicklung liegt. Was kann man dagegen tun?