Schnaps am Murmeltiertag

Zahlenmystiker zelebrierten ihren Feiertag mit einem Schnaps. Manche waren in so trauter Stimmung, dass sie stante pede ins Standesamt eilten, um sich trauen zu lassen.

Angeblich verrichteten Standesbeamte ihren Job im Akkord – Heiraten im Viertelstunden-Takt. Wer würde je den Hochzeitstag, die Schnapszahl 2. 2. 2022, vergessen? Eine Chance bietet sich heuer noch am 22. 11. Ob Segen oder Fluch – es gibt keine Option für Ausreden oder Amnesie.

Während Maria Lichtmess mancherorts nach alter Sitte die Frist für die Entsorgung des Christbaums markiert, kamen in Punxsutawney im Westen Pennsylvanias die Honoratioren in Zylinder und Fliege zusammen, um ihr Murmeltier-Orakel zu befragen. Sie holten Punxsutawney Phil aus seinem Bau, der einen längeren Winter weissagte – im Nordosten der USA. Zu diesem Zweck hätten sie sich auch aufs Eis wagen können – bei Gefahr für Leib und Leben.

In Peking begaben sich Briten und Schweden derweil zur inoffiziellen Olympia-Eröffnung aufs Kunsteis, wo sie mit hektischen Wischbewegungen des Besens das Eis aufheizten. Schotten erfanden Curling wohl aus purer Langeweile, in St. Moritz kultivierten sie es als Wintersport – als Alibi, um sich hinterher bei ein paar Whiskeys aufzuwärmen. Nicht anders als in heimischen Regionen nach dem Eisstockschießen oder in Punxsutawney. (vier)

