Baustellenbesetzungen sind rechtswidrig und können Folgen haben

Räumung des Protestcamps in Wien am 1. Februar.

Die Aufregung über die Vorgangsweise der Stadt Wien zeugt von einem fehlendem Unrechtsbewusstsein.

„Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“. Dieser abwechselnd Bertolt Brecht und Papst Leo XIII. zugeschriebene Satz soll regelmäßig ideologisch motiviertes rechtswidriges Handeln rechtfertigen. Der Spruch verkörpert das Selbstverständnis, besser zu wissen, was gut für die Gemeinschaft ist, als die Mehrheit der Gemeinschaft und ihre gewählten Vertreter. Es gibt kaum einen Satz, der in einer funktionierenden Demokratie so gefährlich und falsch ist.

Über Recht und Unrecht wird in Österreich von Verwaltungsbehörden und Gerichten auf Basis gesetzlicher Vorgaben abgesprochen. In nach rechtsstaatlichen Grundsätzen geführten Verfahren. Besonders heikle Umweltverfahren werden mit umfassender Öffentlichkeitsbeteiligung abgewickelt. Mit nachprüfender Kontrolle durch Verwaltungsgerichte, österreichische und europäische Höchstgerichte. Widerstand gegen auf rechtsstaatlichem Weg (also unter Beteiligung von Nachbarn und NGOs) ergangene, rechtskräftig gewordene Entscheidungen in Bewilligungsverfahren für Bauprojekte jeder Art kann Folgen in Form von Schadenersatzforderungen, Unterlassungsklagen oder sogar Strafverfahren haben.