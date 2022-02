Tee trinken und Pfauen schauen in Sri Lanka

Drucken

Hauptbild • Tierreichtum. Im Nationalpark von Udawalawe leben viele Elefanten. • Alex Azabache/Unsplash

An der Südspitze Sri Lankas herrscht große Artenvielfalt und lächeln Buddhas in Höhlen. In manchem Haus ist das britische Erbe noch spürbar.

Die Träne Indiens wird Sri Lanka gern genannt, ihrer Form und Lage in Sichtweite der Südspitze Indiens wegen. In Sanskrit bedeutet Sri Lanka wiederum die „ehrenwerte Insel“, das „glänzende Land“, bekannt für goldene Strände, feinen Tee und reiche Tierwelt. Wobei der Tee eigentlich gar nicht hierher gehört, erst vor 200 Jahren von den Briten gepflanzt wurde, nachdem sie es mit Kaffeeplantagen probiert hatten. Eine üppige Landschaft, vor allem im Süden von unzähligen lächelnden, meditierenden oder schlafenden Buddhastatuen bewacht und mit Stupas geschmückt – die von über 70 Prozent der Bevölkerung, den Singhalesen, verehrt und besucht werden. Tamilen, meist Hindus, leben eher im Norden, Muslime im Osten und Christen im Westen.

Weltmarkt. Tee- lösten Kaffeeplantagen ab, feinste Sorten gedeihen auf Terrassen. Jaromir Kavan/Unsplash



Obwohl kleiner als Österreich, ist die Einwohnerzahl doppelt so hoch und die Jugend in der Überzahl. Man exportiert Textilien, Kokosnussprodukte, Tee – Sri Lanka ist der drittgrößte Produzent weltweit – und pflanzt Reis. Noch eine Spezialität: Zimt, die Insel hält einen Weltmarktanteil von 80 Prozent. Glühwein und Apfelmus schmecken also nach Sri Lanka. Und man findet hier – abgesehen vom größten jemals entdeckten Saphir mit 1,5 Millionen Karat (310 Kilo) – besonders viele Edelsteine. Ein begehrtes Mitbringsel: Salomon soll der Königin von Saba bereits vor 3000 Jahren Schmuck aus sri-lankischen Saphiren, Rubinen, Opalen, Amethysten und Aquamarinen verehrt haben. „Rathna Deepa“ ist übrigens noch ein Name, den Sri Lanka getragen hat – „Insel der Edelsteine“.