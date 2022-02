Das Spektakel - eine Bühne für den Untergrund

Als neuer Leiter will Hawy Rahman das Spektakel zu einem Ort für Kunst machen, die sonst keinen Raum hat. Und die Geschichte der Bühne aufarbeiten.

Und plötzlich war er der Chef. Als Hawy Rahman am 27. Dezember die Schlüssel zum Spektakel bekam, erzählt er, sei ein Traum wahr geworden. Die Gegend um die Kleinbühne in Margareten war für ihn so etwas wie eine künstlerische Heimat: „Als ich in den 90ern als Flüchtling nach Wien gekommen bin, habe ich hier meinen Zugang zu Kunst und Kultur gefunden.“

Wobei Wien eigentlich gar nicht das ursprüngliche Ziel seiner Reise war, die 1994 in Bagdad begann. „Ich habe drei Kriege erlebt“, erzählt er. Diktator Saddam Hussein und seiner Baath-Partei waren Künstler ein Dorn im Auge, weil in ihnen auch immer etwas Aufrührerisches steckt. Und irgendwann wurde es für ihn im Irak zu gefährlich.