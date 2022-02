Die Umsturz-Serie in Westafrika

Der Kleinstaat an Afrikas Westküste ist das letzte einer Reihe von Ländern, in denen die Armee nach der Macht greift. Experten befürchten weitere Coups.

Es ist eine regelrechte Umsturzserie, die Westafrika seit rund anderthalb Jahren erlebt: In Mali übernahm die Armee im August 2020 und dann im Mai 2021 die Macht, in Guinea putschte das Militär im September 2021. Erst vor gut einer Woche brachten meuternde Soldaten die Regierung in Burkina Faso zu Fall. In der Nacht auf Mittwoch gab es dann Putschalarm in Guinea-Bissau: Schüsse waren in der Hauptstadt des Kleinstaates an der Westküste Afrikas zu hören. Die regionale Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas verurteilte den „Umsturzversuch“; die Afrikanische Union und UN-Chef António Guterres zeigten sich „zutiefst besorgt“. Stunden vergingen, bis sich Präsident Umaro Cissoco Embaló zu Wort meldete: Die Situation sei „unter Kontrolle“, der Putschversuch abgewehrt, sagte er.

Dem Präsidenten zufolge hatten Angreifer versucht, während einer Kabinettssitzung den Regierungssitz zu stürmen, um ihn und alle anderen Regierungsmitglieder zu töten. Die Verantwortlichen brachte er mit der Drogenmafia in Verbindung, ohne weitere Details zu nennen. Die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa meldete, am Dienstagabend seien Soldaten nach einem mehrstündigen Feuergefecht auf das Regierungsgelände vorgedrungen und hätten den Präsidenten und seine Entourage befreit. Die lokale Radiostation Bantaba berichtete von sechs Toten. Embaló selbst gab an, es habe zahlreiche Opfer auf „beiden Seiten“ gegeben.

„Angriff auf die Demokratie“

Identität und Motive der Angreifer blieben zunächst unklar. Ecowas-Kommissionspräsident Jean-Claude Kassi Brou beschuldigte via Twitter Angehörige der Armee. Embaló sprach von einem „Angriff auf die Demokratie“.

Guinea-Bissau mit seinen nur knapp zwei Millionen Einwohnern liegt an der Westküste Afrikas zwischen dem Senegal und Guinea. Die ehemalige portugiesische Kolonie zählt zu den ärmsten Staaten der Welt. Ihre Geschichte ist reich an politischen Umstürzen: In den vergangenen vier Jahrzehnten hat das Land neun Putsche oder Putschversuche erlebt, den letzten im Jahr 2012.

Tatsächlich ist die Drogenmafia stark vertreten: Das Land gilt als Drehkreuz für den Kokainhandel zwischen Lateinamerika und Europa. Massive Korruption gehört zum Alltag. Politische Stabilität gibt es kaum. Der frühere General Embaló ist seit zwei Jahren an der Macht. Seine umstrittene Wahl wurde von Protesten begleitet. Somit findet sich auch in Guinea-Bissau jenes Gemisch aus Armut, Straflosigkeit und politischer Unsicherheit, das schon vielen Regierungen in der Region zum Verhängnis geworden ist.

Lediglich ein Faktor scheint in Guinea-Bissau bisher keine Rolle zu spielen, mit dem Staaten wie Mali und Burkina Faso zu kämpfen haben: der radikal-islamische Terrorismus. Dennoch befürchten Experten, dass sich die Serie an Umsturzversuchen in Westafrika fortsetzen könnte.

(raa)