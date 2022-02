Wenn der Firmenparkplatz plötzlich zum „Sachbezug“ wird

(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

In Wien gilt bald flächendeckend das Parkpickerl. Für einen Firmenparkplatz müssen Arbeitnehmer dann Steuer zahlen.

Wien. Ab 1. März dieses Jahres gilt in ganz Wien flächendeckend das Parkpickerl. Neu ist das insbesondere für die Bezirke 11, 13, 21, 22 und 23, wo erstmals eine generelle Kurzparkzone eingeführt wird. Parken ist dann in Wien auf öffentlichen Verkehrsflächen tagsüber von Montag bis Freitag nur noch mit Parkpickerl oder Parkschein erlaubt, sieht man von ganz wenigen Ausnahmen in einzelnen Gewerbe- oder Industriegebieten ab.

Und das hat auch Auswirkungen auf Unternehmen und ihre Beschäftigten. Dienstnehmer, die in einer der neuen Parkpickerl-Zonen arbeiten, mit dem Auto zur Arbeit fahren und vom Unternehmen einen Park- oder Garagenplatz zur Verfügung gestellt bekommen, haben vielleicht schon Post vom Arbeitgeber erhalten – oder müssen in nächster Zeit damit rechnen.