Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Was macht der Bundesrat mit der Impfpflicht? Mit den Stimmen von ÖVP, Grünen, Neos und (jedenfalls Teilen) der SPÖ wird der Bundesrat heute die Impfpflicht gegen das Coronavirus absegnen. Damit fehlen noch die Unterschrift des Bundespräsidenten und die Kundmachung, damit der „Stich“ ab 18 Jahren verpflichtend ist. Wie viel er bringt, wird sich zeigen. Fest steht: Aktuell leuchtet die Corona-Ampel tiefrot - und: Komplexitätsforscher Peter Klimek rechnet mit einer Art Welle in der Omikron-Welle. Mehr dazu.

Wer profitiert von den PCR-Tests? In keinem anderen Land begegnet das Coronavirus so vielen Tests wie in Österreich. Das hat seinen Preis: 2,6 Milliarden Euro Steuergeld wurden dafür bisher aufgewendet. Allerdings: Die Infektions- und Todeszahlen sind trotzdem alles andere als niedrig, das Schultestsystem ist (mit Ausnahme von Wien) zusammengebrochen - dafür stehen einige PCR-Test-Anbieter der Politik äußerst nahe. Mehr dazu. [premium]

Woher rührt Wladimir Putins Macht? Catherine Belton war Korrespondentin der „Financial Times“ und ist Autorin von „Putin's People“, das am 7. Februar auf Deutsch erscheint. Um es zu schreiben, brachte die Journalistin einflussreiche Personen aus Politik und Geheimdienst zum Reden – über den inneren Zirkel des russischen Präsidenten, Österreich als „Einfallstor“ und die Eskalation an der Grenze zur Ukraine. Mehr dazu. [premium]

Wie stehen die Chancen von Leonore Gewessler? Trotz massiver Kritik hält die EU-Kommission an ihrem Vorhaben fest, Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einzustufen. Um diese Taxonomie zu stoppen, sind die Hürden für die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament hoch. Österreichs Klimaministerin will sie nehmen und kündigt einen Nichtigkeitsklage an. Mehr dazu. [premium]

Wann hört die EZB auf, zu hoffen? Die aktuelle Führungsriege der Europäischen Zentralbank setzt weiterhin darauf, dass die Inflation nur „temporär“ ist. Der wichtigsten ökonomischen Institution Europas tut sie damit nichts Gutes, schreibt Jakob Zirm in der Morgenglosse.

Wieso pocht Michael Ludwig auf die Stadtstraße? Auf die Räumung des Protestcamps in Aspern folgen die Bauarbeiten: Die Stadt Wien hat es eilig, die 3,2 Kilometer lange Stadtstraße zwischen S1 und S8 zu bauen. Der Protest der Klimaschützerinnen und Klimaschützer soll aber weitergehen. Wie und warum erklärt Teresa Wirth im Podcast.

Wollen wir Wolkenkratzer in Wien? Diese Frage stellte sich die „Neue Freie Presse“ heute vor 100 Jahren. Damals bestand nämlich, „die Gefahr, dass auch bei uns die gleichen entsetzlichen Gebilde auftreten wie in New York“. Mehr dazu. [premium]