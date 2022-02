Wie Maschinen Entscheidungen treffen

(c) imago images/Zoonar (Zoonar.com/Patrick Daxenbichler via www.imago-images.de)

Wie kommt eine Künstliche Intelligenz zu einem Entschluss und warum sollte ein Mensch sich schlussendlich darauf verlassen. Eine Frage, die Andreas Holzinger an der Med-Uni Graz erforscht.

Warum Netflix dem einen Konto „The Witcher“ empfiehlt und dem Partner oder der Partnerin mit ähnlichen Interessen nicht und warum jetzt Youtube meint, genau zu wissen, welche Lieder den persönlichen Geschmack treffen, liegt Algorithmen zugrunde. Das ist hinlänglich bekannt. Der Einsatz Künstlicher Intelligenz geht mittlerweile viel tiefer und kommt in täglich verwendeten Geräten ebenso zum Einsatz wie beim Autonomen Fahren und in der Medizin. Warum und wie die Maschinen zu ihren Entscheidungen kommen, das versteht kaum jemand. Außer Andreas Holzinger, der eben an diesem Thema an der Med-Uni Graz forscht.

Grundsätzlich kann Künstliche Intelligenz (KI) manche Aufgaben besser lösen als menschliche Experten. Dass Algorithmen Empfehlungen für menschliche Entscheidungen erzeugen oder diese gleich selbst treffen, weckt bei vielen Menschen Unbehagen. Andreas Holzinger sucht an der Med-Uni Graz nach Wegen, die Entscheidungswege künstlicher Intelligenz transparent, erklärbar und nachvollziehbar zu machen. Im speziellen Anwendungsfokus: Die Lebenswissenschaften.

Ob Spracherkennung von Alexa bis Siri, Übersetzungssysteme, Kreditvergabe in Banken, Anwendungen für selbstfahrende Autos, oder die Diagnose von Gendefekten: Techniken des maschinellen Lernens - dem "Arbeitspferd" der künstlichen Intelligenz - ermöglichen viele nutzbringende Anwendungen. Mit der Zeit wurden die Algorithmen, die autonom aus riesigen Datenmengen lernen, immer leistungsfähiger und komplexer. Was sie bisher jedoch nicht können, ist eine einfache Frage zu beantworten: Wie sie zu ihren Entscheidungen gekommen sind.

„Transparenz ist das Zauberwort“

"Das Warum ist in der Wissenschaft und überall dort, wo verantwortungsvolle Entscheidungen getroffen werden, aber ein wichtiger Aspekt", betonte Andreas Holzinger, derzeit am Institut für Medizinische Informatik. Wenn KI als Entscheidungshilfe und Wissenslieferant dienen soll, müsse nachvollziehbar sein, was der Algorithmus in seine Berechnung einbezogen hat, denn ein Experte kann nur Verantwortung für etwas übernehmen, das er nachvollziehen kann.

Inwieweit KI-basierte Systeme in den Lebenswissenschaften (Life Sciences) bis hin zur Medizin künftig tatsächlich eingesetzt werden, werde demnach maßgeblich davon abhängen, ob die Menschen der Technologie vertrauen können, führte Holzinger weiter aus. "Transparenz ist das Zauberwort, wenn es darum geht, Vertrauen zu schaffen", so Holzinger. Dazu wäre es sinnvoll, wenn sich die KI-basierten Systeme nicht - wie bisher - wie Blackboxes verhalten, bei denen zwar Input und Output bekannt sind, aber die dahinterstehenden Prozesse nicht.

Holzingers Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenwirken von menschlicher mit künstlicher Intelligenz, erklärbarer KI und interpretierbarem maschinellen Lernen. Ziel der Arbeit des Grazer Forschers und seiner Gruppe ist es, dass menschliche Experten die zugrunde liegenden Erklärungsfaktoren maschineller Ergebnisse verstehen können. Er will sozusagen Licht in die Blackbox der künstlichen Intelligenz bringen. "Wir wollen vertrauenswürdige KI schaffen, indem wir den Menschen eine Chance geben, die autonomen Entscheidungen der Maschine zu hinterfragen", wie Holzinger erklärte.

Zu diesem Zweck entwickelt Holzingers Team Methoden, Erklärungsmuster und Qualitätskriterien für Erklärbarkeit und kausales Verständnis, die die Entscheidungswege transparent machen. Dabei kooperiert er eng mit internationalen Arbeitsgruppen u. a. in Kanada und Australien. Der Wissenschaftsfond FWF unterstützt sein Projekt bis zum Jahr 2023 mit rund 400.000 Euro.

"Eines muss uns dabei schon klar sein: Es kann keine universelle Erklärung für alle geben" Andreas Holzinger

Ein Weg der erklärbaren KI ist es, Ergebnisse mittels sogenannten Counterfactuals, also fiktive "Was-wäre-wenn"-Fragen zu hinterfragen. "Wir arbeiten mit einer Vielzahl an Graphen, das ist eine Datenstruktur in Form eines Netzwerks. Solch ein Graph kann aus Daten von Molekülen oder Makromolekülen wie Proteinen bestehen, es können aber auch Sensordaten sein. Um diese Fragen an die KI stellen zu können, sind interaktive "Nahtstellen", wie es Holzinger nennt, notwendig.

Von Usability zur Causability

Grundlegend sei aber auch, dass man eine Idee davon hat, wie gut Erklärungen von Entscheidungsprozessen sind. Auch das ist Teil der Forschungsarbeit des Grazer Teams. "Wir haben das Konzept Causability entwickelt. So wie Usability die Qualität der Nutzung misst, misst Causability die Qualität von Erklärungen", berichtete der Forscher. "Eines muss uns dabei schon klar sein: Es kann keine universelle Erklärung für alle geben" - schränkte Holzinger ein. Um abhängig vom jeweiligen Vorwissen ein konzeptuelles Verständnis zu ermöglichen, müssten Erklärungen auch anpassbar sein, was weitere Mensch-KI-Interfaces nötig macht, umriss Holzinger den Forschungsbedarf.

Biologie und Medizin sind wichtige Anwendungsbereiche der Entwicklungen, die Holzinger im Bereich der menschenzentrierten künstlichen Intelligenz vorantreibt - aber nicht nur: "Die Ergebnisse sind auch für die Land- und Forstwirtschaft, die Klimaforschung oder sogar die Zoologie anwendbar," ist der Wissenschafter überzeugt.

Andreas Holzinger Andreas Holzinger leitet das Labor für Human-Centered AI (Menschenzentrierte Künstliche Intelligenz) an der Medizinischen Universität Graz. Seit 2019 ist er auch Gastprofessor für erklärbare KI am Alberta Machine Intelligence Institute der Universität Alberta in Edmonton, Kanada. Für seine Pionierarbeit wurde er vor Kurzem zum Fellow der International Federation of Information Processing (IFIP) gewählt.

(APA/bagre)