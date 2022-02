38.135 Neuinfektionen, Inzidenz sinkt leicht

Heute werden 38.135 neue Fälle gemeldet. Zum ersten Mal seit Wochen sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz wieder. In Spitälern kommen 47 Covid-19-Patienten hinzu, drei weitere wurden auf die Intensivstation verlegt. Seit gestern sind 24 Personen verstorben.

Am heutigen Donnerstag sorgt die Omikron-Variante des Coronavirus in Österreich ausnahmsweise mal nicht für neue Höchstwerte bei den Neuinfektionen. Die Ministerien melden 38.135 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Am Donnerstag vor einer Woche waren es 43.053, um Nachmeldungen bereinigt 37.044. Gestern wurden 39.410 Neuinfektionen gemeldet. Zwar sind die Infektionszahlen weiterhin sehr hoch, doch im Sieben-Tages-Schnitt zeichnet sich bereits ein hauchzarter Abwärtstrend ab. Zum zweiten Tag in Folge sinkt der Schnitt und liegt heute bei 33.051. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt heute zum ersten Mal seit Wochen. Heute beträgt sie 2590, gestern noch 2645,1.

In den Spitälern kommen indes wieder 47 weitere Covid-19-Patientinnen und -Patienten hinzu. Insgesamt werden österreichweit 1744 Erkrankte stationär behandelt. Auch auf den Intensivstationen stellt sich nun ein Aufwärtstrend ein, wenn auch ein langsamer. Seit gestern werden drei weitere Schwerkranke intensivmedizinisch betreut, insgesamt sind es 188. Innerhalb der vergangenen Woche sind es um acht mehr geworden.

Seit gestern sind 24 Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben. Allein in einer Woche haben 125 Infizierte ihr Leben verloren. Seit Beginn der Pandemie waren es insgesamt 14.167 Corona-Tote.

(red.)