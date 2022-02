Die Stadt Rotterdam hat angekündigt die denkmalgeschützte Koningshaven-Brücke abbauen zu lassen - für Amazon-Gründer Jeff Bezos. Denn dessen gigantische Segeljacht ist zu groß, um die Brücke zu passieren. In Rotterdam wird protestiet.

Jeff Bezos, Gründer des Online-Shopping Riesen Amazon, ist mit einem Vermögen von 177 Milliarden US-Dollar eine der reichsten Personen der Welt. Dieses Vermögen investiert er wohl gerne in Transportmittel. Erst im Sommer machte er mit seinem Ausflug ins Weltall Schlagzeilen. Nun macht in den niederländischen Medien die Meldung die Runde, dass für Bezos in einer Werft in Ablasserdam ein riesiges Segelboot gebaut wird. Mit einer Länge von 127 Metern soll es die vermutlich größte Segeljacht der Welt werden. Das Problem dabei: Um die Jacht zum Meer zu transportieren, soll dafür in Rotterdam eine denkmalgeschützte Hafenbrücke abgebaut werden. Damit macht sich Bezos damit nicht nur Freunde.

Es handelt sich nämlich um die unter der Rotterdamer Bevölkerung beliebte Koningshaven-Brücke, deren Hauptpfeiler bereits seit 1878 stehen. Im zweiten Weltkrieg wurde die Brücke durch Bombardierungen beschädigt und nach dem Krieg als erstes Bauwerk wieder aufgebaut. Der Mittelteil von De Hef, wie die Rotterdamer die Hafenbrücke nennen, lässt sich für die Durchfahrt von größeren Schiffen nach oben fahren.

Der 430 Millionen Euro teure Dreimaster des Milliardärs soll 40 Meter hoch sein - die Durchfahrtshöhe für De Hef liegt allerdings ebenfalls bei 40 Meter. Die Jacht ist also zu groß, um die Brücke passieren zu können. Eindrucksvolle Aufnahmen der Segeljacht kursierten schon im vergangenen Herbst auf einschlägigen Social Media Kanälen mit Jacht-Fokus und lassen die Größe erahnen. Auf den Bildern sind jedoch noch keine Segel zu sehen - sie sind es die für schlussendlich die problematische Höhe sorgen.

Um das Problem zu lösen, bat die Werft, in der die gigantische Jacht gebaut wird, darum den Mittelteil der Brücke zu entfernen. Es sei die einzige Route von Ablasserdam zum Meer, bestätigt auch ein Sprecher des Bürgermeisters von Rotterdam. Natürlich würde Jeff Bezos für die Kosten des Unterfangens aufkommen. Zudem hätte der Bau des riesigen Bootes ökonomische Vorteile und würde Jobs schaffen, heißt es.

Tatsächlich soll nun Medienberichten zufolge der besagte Mittelteil der Stahlbrücke entfernt werden, damit Bezos Jacht passieren kann. Danach würde die Brücke auch wieder aufgebaut werden - so der Plan. Der Prozess soll diesen Sommer starten und einige Wochen dauern.

Rotterdamer protestieren

Doch einige Rotterdamer sind von dem Vorhaben wenig begeistert und protestieren bereits dagegen. Die Brücke steht immerhin unter Denkmalschutz. Außerdem würde die Stadt ein Versprechen brechen. Nach größeren Renovierungsarbeiten im Jahr 2017 hatte die Stadt nämlich versprochen, die Brücke nicht mehr abzubauen. Ursprünglich hätte sie sogar abgerissen werden sollen, doch der Widerstand aus der Bevölkerung war so groß, dass De Hef als Industriedenkmal am Hafen fortbestehen durfte.

(dran)