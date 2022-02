Dabei sein ist alles

Heute beginnen die Olympischen Winterspiele in China. Neu im Programm neben Klassikern wie Curling: der Ct-Hochsprung. Die Österreicherin Sara Marita Kramer konnte sich leider nicht qualifizieren, da ihr Wert zu niedrig war.

Sonst steht großartigen Spielen nichts im Wege. Die Schneeschneisen inmitten aperer Landschaften sehen fantastisch aus. Noch imposanter wäre es gewesen, gleich die Chinesische Mauer zu beschneien, damit wäre Wengen als längste Abfahrt abgelöst worden. Überhaupt werden es sehr weise Spiele werden. Konfuzius sagt zum Beispiel: „Wer das Skispringen gewinnt, muss nicht zwingend die nordische Kombination gewinnen.“ Langlaufen tut man in China natürlich nicht mit Stöcken, sondern mit Stäbchen.

Es werden diesmal auch mehr Dolmetscher vor Ort sein – damit man endlich versteht, was Dominic Paris sagt. Und glücklicherweise wurde in China rechtzeitig der Kommunismus abgeschafft, sodass die Sportler nun wie gewohnt ihre Sponsoren-Dosen in die Kameras halten können.

Und viele Sportler freuen sich einfach nur auf besinnliche Einkehrtage in chinesischen Quarantänehotels, einmal so ganz fernab vom Trubel der Welt, das bringt Yin und Yang wieder so richtig ins Gleichgewicht. (oli)

