Arte verstieß mit unzensiertem Horrorfilm gegen Jugendschutz

George A. Romeros „Zombie 2“ wurde seit seiner Veröffentlichtung wegen seiner heftigen Gewaltszenen kritisiert. In Deutschland darf er nicht unzensiert gesendet werden.

Der deutsch-französische Kulturkanal Arte hat in der Nacht zum 28. Jänner versehentlich einen berüchtigt brutalen Zombiefilm unzensiert gesendet. Damit hat er gegen die deutschen Jugendschutzgesetze verstoßen. Konkret geht es um den Horrorfilm "Zombie 2 - das letzte Kapitel" (Day of the Dead) von George A. Romero aus dem Jahr 1985. "Zombie 2" ist der dritte der sogenannten "Living Dead"-Reihe Romeros, zu der auch "Die Nacht der lebenden Toten" (Night of the Living Dead, 1968) und "Zombie" (Dawn of the Dead, 1978) gehören.

"Zombie 2" ist auch der am wenigsten erfolgreiche Film der Reihe. Das mag an der tristen Story liegen oder an den expliziten Gewaltszenen - denn der Film bekam in den USA nur ein "NC-17-Rating", das heißt, niemand unter 17 Jahren durfte ins Kino. In dem Horrorfilm gibt es fast nur noch menschenfressende Untote, nur ein paar Menschen haben sich in einen unterirdischen Bunker in Florida gerettet. Dort versucht ein Wissenschaftler, Zombies zu zähmen und ihnen die Lust auf Menschenfleisch abzutrainieren.

Schon bei der Veröffentlichung des Filmes gab es Kritik an den brutalen Szenen. In Deutschland wurde er nur stark geschnitten veröffentlicht - im Gegensatz zu anderen Ländern, etwa Frankreich. Arte erläuterte die Hintergründe: "Dieser Film wurde in Deutschland von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz indiziert, so dass seine Veröffentlichung in Deutschland, anders als in Frankreich, nicht erlaubt ist." Dass die Originalfassung gezeigt wurde, sei ein "bedauerliches Versehen", teilte der Sender mit.

Der Sender betonte zugleich: "Arte bekennt sich selbstverständlich zu den Standards des Jugendmedienschutzes in Frankreich und Deutschland." Der Film wurde mittlerweile aus der Mediathek genommen.

(APA/dpa/her)