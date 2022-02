Werner Koglers Beichte, Buße, Besserung

Der Grünen-Chef: In einer Woche from Hero to Zero?

Wenn einen Werner Kogler die eigenen Gassenhauer einholen, muss Feuer am grünen Dach sein. Wie sagte er einst zur ÖVP? „Beichte, Buße, Besserung – das ist Ihnen ja vertraut.“ Dem Vizekanzler seit einigen Tagen auch. Erst beichtete Kogler, dass er Sideletters zum Koalitionspakt unterschrieben hat, für den ihm (und Sebastian Kurz) der Große-Koalition-Gedächtnispreis gebührt. Dann kam die Buße: „Ich verstehe alle, die finden, wir Grüne sind in der Form hinter unseren eigenen Ansprüchen zurückgeblieben. Das tut mir leid.“

Und schließlich gelobte Kogler, wohl zur Besänftigung der eigenen Partei, Besserung: Man wolle nun endlich ein Anti-Korruptionspaket mit der ÖVP beschließen. Außerdem sollten die Kontrollrechte des Parlaments gestärkt werden, um Nebenvereinbarungen künftig zu unterbinden.