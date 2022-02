Die "alte" OMV sahnt noch einmal richtig ab

AFP via Getty Images

Morgendämmerung in Schwechat. Künftig soll hier aus Plastikabfällen Öl gemacht werden.

Hohe Öl- und Gaspreise bescheren dem Industriekonzern eine Verdoppelung des Gewinns. Die Liebe des neuen OMV-Chefs Alfred Stern zu Erdgas wächst. Am Vorhaben, die OMV zu einem Chemiekonzern zu machen, rüttelt er deshalb nicht.

Wien. Es geht nicht nur um das Geschäft. Es geht um Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft, es geht um Klimaschutz. Und auch die OMV von morgen kümmert sich mit Recycling-Kunststoffen, Bio-Kraftstoffen und Vitamin C um das Wohlergehen des Planeten. So stellt sich Österreichs größter Industriekonzern bei der Vorlage seiner Jahreszahlen via Imagefilm vor. Und genau darüber hätte der neue OMV-Chef Alfred Stern bei seiner ersten Bilanz-Präsentation wohl auch liebend gerne gesprochen. Darüber, wie Kreislaufwirtschaft, Kunststoffe und Chemie künftig im Unternehmen den Ton angeben und die OMV von ihrem fossilen Image befreien werden.

Doch stattdessen stahl die „alte“ OMV den Newcomern von der Borealis noch einmal die Show.